Dopo il libro, il film e la serie televisiva, la storia criminale più raccontata della Roma degli anni Settanta e Ottanta cambia ancora linguaggio e si affida al canto, all’orchestra e al coro. Il debutto è fissato per venerdì 23 ottobre alle 20.00 nella Sala Grande del teatro fiorentino. E, per l’occasione, la Rai ha deciso di portare lo spettacolo nelle case degli italiani la sera stessa della prima. La trasmissione, curata da Rai Cultura, andrà in onda su Rai 3 a partire dalle 21.20, con una leggera differita rispetto all’inizio dello spettacolo in teatro. La regia televisiva è firmata da Claudia De Toma. Il direttore di Rai Cultura, Fabrizio Zappi, ha motivato così la scelta della prima serata: "Per questo abbiamo scelto di proporlo in prima serata su Rai 3 la sera stessa della prima, il 23 ottobre, affinché il fascino di questo spettacolo possa raggiungere il pubblico più ampio possibile e trovare la risonanza che merita". Il sovrintendente del Maggio, Carlo Fuortes, ha parlato di un "passaggio importante per il nostro teatro".