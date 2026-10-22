Pineider presenta Orma, la nuova collezione di pelletteria

La Maison ha inaugurato un nuovo capitolo con il lancio di ORMA, una nuova collezione di pelletteria tra eredità fiorentina e stile contemporaneo. Una collezione pensata per essere scelta una volta e vissuta a lungo, nella convinzione che il lusso più vero sia questo: oggetti che danno valore al tempo, e che il tempo rende ancora più nostri

Il tempo, sugli oggetti, non passa invano. Su alcuni lascia usura, su altri lascia carattere. Ci sono creazioni che non si limitano ad accompagnare chi le sceglie: ne assecondano i gesti e il ritmo delle giornate, e anno dopo anno ne raccolgono la storia. Da oltre due secoli e mezzo Pineider 1774 dà forma a questa idea fiorentina dell'eleganza, discreta e paziente, pensata per durare. Nei registri della Maison compaiono Napoleone, Byron, Shelley ed Eleonora Duse. È un'eredità che ancora oggi parla a chi riconosce il valore di ciò che non ha bisogno di farsi notare. E oggi, mentre il mondo accelera, è proprio il tempo per sé a diventare il bene più prezioso: gli oggetti Pineider seguono il tempo delle persone, non quello delle stagioni.

Il 20 ottobre 2026 la Maison ha inaugurato un nuovo capitolo con il lancio di ORMA, una nuova collezione di pelletteria che si articola, in questa prima fase, in tredici modelli, dalla borsa da lavoro alla piccola accessoristica. La collezione è già disponibile in tutte le boutique Pineider e sarà acquistabile anche online, attraverso la piattaforma E-Commerce www.pineider.com , a partire dal 30 ottobre 2026.

la traccia silenziosa di un passaggio, il segno che il tempo lascia

ORMA è dedicata a chi lavora, a chi fa, a chi si dedica alle proprie ambizioni: donne e uomini che portano con sé ogni giorno gli strumenti del proprio mestiere, computer, documenti, quaderni, idee. Ogni oggetto nasce da una funzione precisa, e la forma segue l'uso. La direzione creativa ha risposto per sottrazione, abbracciando l’ottica minimalista. A ogni revisione si è tolto qualcosa: una seconda chiusura, un soffietto troppo ampio, una cucitura che ripeteva ciò che la costruzione già diceva. Il lavoro si è fermato nel punto esatto in cui togliere ancora avrebbe compromesso la funzione. Ne è nata una pelletteria morbida, che si indossa e prende forma con chi la porta: i codici classici della Maison, ripuliti per parlare al presente. Da questo equilibrio nasce il nome. Orma è la traccia silenziosa di un passaggio, il segno che il tempo lascia. Ma anche una traccia riconoscibile: quella di Pineider.

Il cuore della collezione è una nuova pelle: Oltrarno, vitello bottalato conciato e rifinito in Toscana. Il nome rende omaggio all'anima artigiana di Firenze, quella delle botteghe e dei laboratori di San Frediano, Santo Spirito e San Niccolò. Con Oltrarno prende avvio un archivio di pelli Pineider, ciascuna dedicata a un luogo di Firenze, destinato a restare patrimonio della Maison. Il lungo movimento nei tradizionali bottali di legno fa affiorare la grana in modo naturale e rende ogni pezzo morbido al tatto e diverso da qualsiasi altro.

La tintura passante impregna la pelle in tutto il suo spessore. Così il colore non si limita alla superficie: diventa parte del materiale, e anche un graffio o un bordo conservano la stessa tonalità. Con l'uso la pelle evolve, e i segni del tempo, invece di consumarla, ne rivelano il carattere.