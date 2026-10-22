Pineider presenta Orma, la nuova collezione di pelletteria

La Maison ha inaugurato un nuovo capitolo con il lancio di ORMA, una nuova collezione di pelletteria tra eredità fiorentina e stile contemporaneo. Una collezione pensata per essere scelta una volta e vissuta a lungo, nella convinzione che il lusso più vero sia questo: oggetti che danno valore al tempo, e che il tempo rende ancora più nostri
Il tempo, sugli oggetti, non passa invano. Su alcuni lascia usura, su altri lascia carattere. Ci sono creazioni che non si limitano ad accompagnare chi le sceglie: ne assecondano i gesti e il ritmo delle giornate, e anno dopo anno ne raccolgono la storia. Da oltre due secoli e mezzo Pineider 1774 dà forma a questa idea fiorentina dell'eleganza, discreta e paziente, pensata per durare. Nei registri della Maison compaiono Napoleone, Byron, Shelley ed Eleonora Duse. È un'eredità che ancora oggi parla a chi riconosce il valore di ciò che non ha bisogno di farsi notare. E oggi, mentre il mondo accelera, è proprio il tempo per sé a diventare il bene più prezioso: gli oggetti Pineider seguono il tempo delle persone, non quello delle stagioni.
Un nuovo capitolo firmato Pineider
Il 20 ottobre 2026 la Maison ha inaugurato un nuovo capitolo con il lancio di ORMA, una nuova collezione di pelletteria che si articola, in questa prima fase, in tredici modelli, dalla borsa da lavoro alla piccola accessoristica. La collezione è già disponibile in tutte le boutique Pineider e sarà acquistabile anche online, attraverso la piattaforma E-Commerce www.pineider.com , a partire dal 30 ottobre 2026.
Prima ancora dello stile, ORMA nasce da una domanda. “Se Pineider dovesse realizzare oggi gli accessori destinati ad accompagnare per vent'anni la vita professionale di una persona, che forma avrebbero questi oggetti?”
Approfondimento
Pineider 1774 × ÂGÉE, quando il bello si tramanda
la traccia silenziosa di un passaggio, il segno che il tempo lascia
ORMA è dedicata a chi lavora, a chi fa, a chi si dedica alle proprie ambizioni: donne e uomini che portano con sé ogni giorno gli strumenti del proprio mestiere, computer, documenti, quaderni, idee. Ogni oggetto nasce da una funzione precisa, e la forma segue l'uso. La direzione creativa ha risposto per sottrazione, abbracciando l’ottica minimalista. A ogni revisione si è tolto qualcosa: una seconda chiusura, un soffietto troppo ampio, una cucitura che ripeteva ciò che la costruzione già diceva. Il lavoro si è fermato nel punto esatto in cui togliere ancora avrebbe compromesso la funzione. Ne è nata una pelletteria morbida, che si indossa e prende forma con chi la porta: i codici classici della Maison, ripuliti per parlare al presente. Da questo equilibrio nasce il nome. Orma è la traccia silenziosa di un passaggio, il segno che il tempo lascia. Ma anche una traccia riconoscibile: quella di Pineider.
Il cuore della collezione è una nuova pelle: Oltrarno, vitello bottalato conciato e rifinito in Toscana. Il nome rende omaggio all'anima artigiana di Firenze, quella delle botteghe e dei laboratori di San Frediano, Santo Spirito e San Niccolò. Con Oltrarno prende avvio un archivio di pelli Pineider, ciascuna dedicata a un luogo di Firenze, destinato a restare patrimonio della Maison. Il lungo movimento nei tradizionali bottali di legno fa affiorare la grana in modo naturale e rende ogni pezzo morbido al tatto e diverso da qualsiasi altro.
La tintura passante impregna la pelle in tutto il suo spessore. Così il colore non si limita alla superficie: diventa parte del materiale, e anche un graffio o un bordo conservano la stessa tonalità. Con l'uso la pelle evolve, e i segni del tempo, invece di consumarla, ne rivelano il carattere.
IL MESTIERE NEI DETTAGLI
La manifattura artigianale di ORMA si esprime nella lavorazione della pelle, risvoltata per conferire morbidezza e armonia alle forme, e nelle finiture eseguite a mano, dalle maniglie con anima in corda ai bordi tagliati a vivo, sigillati e dipinti attraverso ripetuti passaggi di lavorazione. Le minuterie metalliche, disegnate per Pineider con il caratteristico taglio a 45 gradi, sono realizzate in acciaio inox 316 e rifinite in tonalità rutenio. Gli interni, con fodere in tessuto o microfibra realizzate in Italia, riprendono la trama ondulata che da sempre distingue le legature Pineider e sono completati da una piccola bandiera italiana.Il motivo ricorrente della collezione è un segno che la Maison custodisce dal Settecento: la geometria ad angolo che chiude le celebri buste Pineider. Riletta sulla patta delle tracolle, sui porta carte e sul frontale delle borse. Il segno diventa così una firma silenziosa: presente su ogni pezzo accanto a un logo volutamente minuto, rende riconoscibile un oggetto Pineider anche senza leggerne il nome.
DUECENTOCINQUANTADUE ANNI IN QUATTRO COLORI DI PELLE OLTRARNO
La palette di ORMA si compone di quattro tonalità ispirate all'universo Pineider: Nero Calamaio, profondo come l'inchiostro della Maison; Blu Inchiostro, che richiama il segno lasciato dalla penna sulla carta; Bruno Fiorentino, evocativo del cuoio dei banchi da lavoro dell'Oltrarno; e Arancio Tramonto, una nota luminosa ispirata ai riflessi del sole sui ponti dell'Arno, tra le tonalità più amate dai clienti della Maison. Interamente prodotta in Italia, in Toscana, da una rete di artigiani che lavorano la pelle da sempre, riscoperta dalla Maison negli ultimi due anni, ORMA comprende borse da lavoro, zaini, tracolle, custodie per laptop e una linea completa di piccola pelletteria.
La personalizzazione
La personalizzazione fa parte di Pineider da sempre. In boutique ogni pezzo può accogliere le proprie iniziali, impresse a caldo, a secco o in foil argento. Per la grande pelletteria è disponibile, su prenotazione, la pirografia, un'incisione eseguita a mano dai maestri calligrafi di Pineider. Una collezione pensata per essere scelta una volta e vissuta a lungo, nella convinzione che il lusso più vero sia questo: oggetti che danno valore al tempo, e che il tempo rende ancora più nostri.