Pineider 1774 × ÂGÉE, quando il bello si tramanda

E' dall'idea di custodire il bello e renderlo parte della quotidianità che nasce la collaborazione tra Pineider 1774 e ÂGÉE. Due mondi diversi legati dalla stessa passione per gli oggetti che hanno una storia, e per tutto ciò che, attraverso il tempo, acquista ancora più valore

Ci sono gioielli che si indossano ogni giorno e altri che si scelgono per un’occasione speciale. Ci sono poi piccoli oggetti che impariamo a portare sempre con noi, perché raccontano qualcosa dipersonale. È da questa idea di custodire il bello e renderlo parte della quotidianità che nasce la collaborazione tra Pineider 1774 e ÂGÉE.

Due mondi diversi uniti dalla stessa passione

Due mondi diversi, ma legati dalla stessa passione per gli oggetti che hanno una storia, e per tutto ciò che, attraverso il tempo, acquista ancora più valore. Da una parte Pineider 1774, storica maison fiorentina fondata nel 1774, custode di un savoir-faire che attraversa oltre due secoli di storia italiana tra pelletteria, scrittura e artigianalità. Dall’altra ÂGÉE, maison contemporanea nata dalla ricerca e dalla selezione di gioielli vintage e pezzi unici, scelti per la loro capacità di conservare memoria, carattere e bellezza. Il loro incontro dà vita a un nuovo modo di vivere il portagioie: un piccolo accessorio in pelle, da tenere vicino e portare con sé, nato per custodire gli anelli ma pensato per seguire il ritmo della quotidianità.