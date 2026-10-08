Pineider 1774 × ÂGÉE, quando il bello si tramanda

E' dall'idea di custodire il bello e renderlo parte della quotidianità che nasce la collaborazione tra Pineider 1774 e ÂGÉE. Due mondi diversi legati dalla stessa passione per gli oggetti che hanno una storia, e per tutto ciò che, attraverso il tempo, acquista ancora più valore
Ci sono gioielli che si indossano ogni giorno e altri che si scelgono per un’occasione speciale. Ci sono poi piccoli oggetti che impariamo a portare sempre con noi, perché raccontano qualcosa dipersonale. È da questa idea di custodire il bello e renderlo parte della quotidianità che nasce la collaborazione tra Pineider 1774 e ÂGÉE.
Due mondi diversi uniti dalla stessa passione
Due mondi diversi, ma legati dalla stessa passione per gli oggetti che hanno una storia, e per tutto ciò che, attraverso il tempo, acquista ancora più valore. Da una parte Pineider 1774, storica maison fiorentina fondata nel 1774, custode di un savoir-faire che attraversa oltre due secoli di storia italiana tra pelletteria, scrittura e artigianalità. Dall’altra ÂGÉE, maison contemporanea nata dalla ricerca e dalla selezione di gioielli vintage e pezzi unici, scelti per la loro capacità di conservare memoria, carattere e bellezza. Il loro incontro dà vita a un nuovo modo di vivere il portagioie: un piccolo accessorio in pelle, da tenere vicino e portare con sé, nato per custodire gli anelli ma pensato per seguire il ritmo della quotidianità.
oltre il tradizionale portagioie
Il porta-anelli Pineider 1774 × ÂGÉE nasce per andare oltre il tradizionale portagioie. Compatto e pensato per accompagnare ogni momento della giornata, sia agganci alla borsa grazie al moschettone rivestito in pelle, trasformandosi in un piccolo accessorio da portare sempre con sé. All’interno, morbidi cuscinetti removibili custodiscono e proteggono gli anelli, racchiusi in una forma essenziale che richiama quella di un prezioso scrigno. È proprio nella sua capacità di cambiare funzione che il progetto rivela la sua anima più contemporanea: rimuovendo i cuscinetti interni, il porta anelli si trasforma in un elegante porta-rossetto, diventando un accessorio versatile, pensato per accompagnare con naturalezza i diversi momenti della giornata, dalla mattina alla sera.
il dialogo tra le due maison
Anche la parte esterna racconta il dialogo tra le due maison. La pelle Pineider si abbina a un foulard in seta firmato ÂGÉE, che avvolge l’accessorio aggiungendo una nota morbida e personale. Il contrasto tra pelle e seta dà vita a un oggetto da mostrare, non semplicemente da custodire. A completare il design, un charm in pelle ispirato alla storica ceralacca Pineider può essere personalizzato con le iniziali, trasformando il porta-anelli in un oggetto ancora più personale, come una firma da portare con sé. Moschettone rivestito, foulard in seta, cuscinetti removibili e possibilità di personalizzazione raccontano un accessorio in cui funzione, materia e identità convivono naturalmente. Un piccolo oggetto trasformabile, nato per custodire anelli e rossetto, ma soprattutto per accompagnare chi lo sceglie nella quotidianità.
È in questa molteplicità di gesti che prende forma la collaborazione tra Pineider1774 e ÂGÉE: un progetto che mette in dialogo la tradizione artigianale fiorentina con la sensibilità contemporanea di una maison che guarda al passato per reinterpretarlo nel presente. Perché il bello non è fatto per essere conservato e basta. È fatto per essere vissuto, portato con sé e, naturalmente, tramandato.
Il porta-anelli Pineider 1774×ÂGÉE, realizzato in edizione limitata, sarà disponibile dall’8 ottobre 2026 attraverso i canali online dei due brand e presso le boutique Pineider di Firenze, Milano e Roma, dove sarà anche possibile effettuare una personalizzazione del prodotto.