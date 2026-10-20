La Ruota della Fortuna, la cantante Nicla Ozenda lascia il programma

Nicla Ozenda, voce della band de La Ruota della Fortuna, si allontanerà per qualche mese dal game show di Canale 5 per sottoporsi a un intervento chirurgico. Ha dato l’annuncio in diretta nella puntata del 19 ottobre, davanti a un Gerry Scotti che non è riuscito a trattenere le lacrime

Con la voce rotta dall’emozione, la giovane artista ha ammesso che - per lei - non è semplice esporsi davanti ai telespettatori. Ha poi ripercorso gli ultimi mesi: “ Qualche mese fa ho avuto un problema alle corde vocali che ho cercato di risolvere il prima possibile. Volevo tornare a essere quella che ero prima di questo infortunio”. Gli esami più recenti, però, hanno portato una nuova diagnosi: “ Ho una cisti a una corda vocale che richiede un intervento chirurgico”. Di qui la decisione di prendersi una pausa: “ Mi dovrò sottoporre a un’operazione e assentarmi qualche mese dal programma per preservare la mia salute e la mia passione”. Nonostante la commozione, la cantante ha voluto chiudere con un messaggio di speranza: “Non vedo l’ora di tornare. Sono sicura che questo stop mi porterà a tornare più forte di prima. È difficile perché siete una famiglia ormai per me”.

Nella puntata di lunedì 19 ottobre de La Ruota della Fortuna, c’è stato un momento di forte emozione. Nicla Ozenda , la cantante che ogni sera accompagna dal vivo il gioco condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, ha comunicato al pubblico che dovrà fermarsi per motivi di salute . Dopo esserswi esibita sulle note di True Colors, il conduttore le ha passato la parola, lasciando che fosse lei stessa a spiegare cosa stava succedendo.

Le lacrime di Gerry Scotti

Gerry Scotti, visibilmente commosso, ha voluto sostenere la cantante con poche parole: “Non è facile, ma lei lo deve fare per tornare a fare il suo lavoro, che è la sua vita”. Anche Samira Lui ha faticato a nascondere l’emozione..

Sui social sono arrivati subito molti messaggi di affetto da parte dei telespettatori, che in questi mesi si sono abituati alla presenza quotidiana della band. Al momento, però, non sono stati comunicati né la data del rientro né il nome di un’eventuale sostituta.

Una battaglia silenziosa

Originaria di Sanremo, Nicla Ozenda è diventata un volto familiare per il pubblico di Canale 5 dal luglio 2025, quando La Ruota della Fortuna è tornata in onda con una band che suona dal vivo in studio. Già all’inizio dell’anno la cantante aveva raccontato di aver avuto un’emorragia a una corda vocale. Quel problema aveva inciso sulla sua voce, finita al centro di commenti molto duri in rete. Allora aveva spiegato quanto quelle critiche l’avessero ferita: “Non è stato semplice leggerle, soprattutto quando sai quanta fatica stai facendo per rialzarti”.

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata è tornata sull’argomento. Si è rivolta a chi l’aveva attaccata nei mesi scorsi con una frase rivolta proprio agli haters: "Vorrei dire una cosa a chi, troppo spesso, usa i social per riversare cattiveria sugli altri: non sappiamo mai davvero cosa stia attraversando una persona. Essere un personaggio pubblico non significa smettere di essere una persona, non significa non avere fragilità, paure o problemi. E soprattutto, non significa dover accettare qualsiasi forma di cattiveria solo perché si è esposti al giudizio di tutti. A volte basterebbe ricordarsi che dall’altra parte dello schermo c’è un essere umano, con una vita che non conosciamo e battaglie che magari non ha ancora trovato il coraggio di raccontare".