Un’eredità miliardaria e un albero genealogico da sfoltire. Glen Powell è Becket Redfellow, rinnegato dalla sua ricchissima famiglia e deciso a riprendersi ciò che considera suo, a qualsiasi costo. Con Margaret Qualley ed Ed Harris, la black comedy Ricchi… da morire – Delitti in famiglia arriva in prima TV lunedì 9 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e on demand, anche in 4K su Sky. Tra vendetta, avidità e legami di sangue, la corsa alla fortuna diventa una spietata resa dei conti

Un’eredità miliardaria da conquistare e una famiglia pronta a sbarrargli la strada, a qualsiasi costo. Su Sky Cinema arriva in prima TV RICCHI… DA MORIRE – DELITTI IN FAMIGLIA, un’irresistibile black comedy con Glenn Powell e Margaret Qualley. Il film esordirà lunedì 9 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Liberamente ispirato al film degli anni Quaranta Sangue blu, RICCHI… DA MORIRE – DELITTI IN FAMIGLIA porta sullo schermo una storia che mescola avidità, ambizione e rapporti familiari tutt’altro che idilliaci. Attraverso le vicende della famiglia Redfellow, il film racconta una lotta per il potere e per l’eredità in cui interessi personali, rivalità e segreti finiscono per mettere a dura prova i legami di sangue.

Una ferita mai rimarginata è il motore della storia che ruota attorno alla scandalosamente ricca famiglia Redfellow e alle lotte per l’eredità che ne minano gli equilibri. A causa dei ricchi parenti, Becket, interpretato da Glen Powell, e sua madre Mary (Nell Williams) erano stati rinnegati. L’obiettivo di Becket è quindi soddisfare la sua sete di vendetta attraverso un piano complesso che gli permetterà di eliminare tutti i parenti che lo separano dalla fortuna di famiglia. Dovrà però affrontare lo spietato patriarca Whitelaw Redfellow (Ed Harris) e la giovane Julia, interpretata da Margaret Qualley, che entrano nelle intricate dinamiche familiari riempiendo la vicenda di segreti, rivalità e colpi di scena.

Tra intrighi, colpi di scena e alleanze imprevedibili, RICCHI… DA MORIRE – DELITTI IN FAMIGLIA mette in scena una spietata corsa all’eredità, in cui il desiderio di riscatto si scontra con l’ambizione e il bisogno di essere riconosciuti. Con personaggi ambigui e un’ironia tagliente, il film esplora il lato più oscuro dei legami familiari e il prezzo che si è disposti a pagare pur di ottenere ciò che si desidera.