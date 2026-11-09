Pupo parte in tournée: "Non annuncerò mai il ritiro"

Il cantautore toscano, 71 anni, ha pubblicato un messaggio sui social mentre si trova in Russia per una serie di concerti. Non ha in programma nessun addio: sarà il caso a stabilire quando scendere dal palco

Seguirà una doppia tappa in Sicilia: il 19 gennaio al Teatro Metropolitan di Catania e il giorno dopo al Teatro Al Massimo di Palermo. L’elenco però potrebbe allungarsi. “Per ora è tutto, ma potrei continuare fino alla fine del 2027 ”, ha detto l’artista, senza dare altri dettagli su possibili nuovi appuntamenti.

In chiusura il cantante ha aggiunto una nota ironica, che sembra rivolta a qualcuno in particolare: “Ripeto amici cari, a differenza di alcuni miei illustri colleghi io, spontaneamente , non attaccherò mai il microfono al chiodo . Siete avvertiti”. È un riferimento abbastanza chiaro, questo, ai tanti nomi della musica italiana che di recente hanno deciso di chiudere la carriera dal vivo con una serie di concerti di commiato.

Sabato 7 novembre, Enzo Ghinazzi - in arte Pupo - ha scritto sui social: “ Non annuncerò mai il mio ritiro dalle scene . Sarà solo il destino a decidere quando dovrò fermarmi. Perciò, avanti a tutta randa”. Il messaggio è arrivato tra due concerti: quello di Kazan, proprio il 7 novembre, e quello di Ekaterinburg, fissato per lunedì 9.

Pupo, 71 anni, non ha in programma nessun addio : sarà il caso a stabilire quando scendere dal palco. A dirlo è stato lui stesso, con un post sui social, all'inizio di un tour che lo porterà a esibirsi tra Russia (Ekaterinburg, Mosca, San Pietroburgo) e Italia (Mestre, Montecatini Terme, Catania, Palermo).

Un legame che fa discutere

Il rapporto tra Pupo e il pubblico russo è nato alla fine degli anni Settanta. Non si è interrotto nemmeno dopo l’invasione dell’Ucraina, una scelta che negli ultimi anni ha provocato diverse polemiche. Nel 2023 il cantautore aveva rinunciato a un festival al Cremlino dopo le critiche ricevute in Italia, ma l’anno dopo era tornato a esibirsi nel Paese.

L’artista ha difeso più volte la propria posizione, spiegando di non voler negare la sua musica a chi lo segue da decenni. “Non ho mai smesso di andare in Russia e andrei volentieri, se fosse possibile, anche in Ucraina”, ha dichiarato al Corriere di Arezzo.

Questa trasferta arriva in un periodo molto intenso per Ghinazzi. Di recente ha festeggiato i cinquant’anni di carriera con una tournée mondiale che lo ha portato in Europa, negli Stati Uniti, in Sudamerica, in Australia e in diverse ex repubbliche sovietiche. A 71 anni, ha fatto capire di non avere alcuna fretta di chiudere il sipario.