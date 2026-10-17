È morto nella sua casa di Arezzo Giuseppe “Beppe” Angiolini, imprenditore, buyer e fondatore di Sugar, concept store diventato un riferimento della moda italiana e internazionale. Nato nel 1952, avrebbe compiuto 74 anni il 5 dicembre. Presidente onorario della Camera Buyer Italia, è stato tra i protagonisti della ricerca stilistica contemporanea e presenza televisiva durante eventi come il Festival di Sanremo

Imprenditore, buyer e consulente creativo, Angiolini è stato una figura di riferimento della moda italiana. Il suo nome è legato soprattutto a Sugar, realtà nata ad Arezzo e diventata negli anni un punto di riferimento per la ricerca stilistica e le tendenze contemporanee.

È morto nella sua abitazione di Arezzo Giuseppe Angiolini, conosciuto nel mondo della moda come Beppe o “Sugar”. Nato il 5 dicembre 1952, avrebbe compiuto 74 anni il prossimo dicembre. Da tempo era malato.

La nascita di Sugar

La sua attività imprenditoriale iniziò nel 1978 con l'apertura di una boutique in Corso Italia ad Arezzo.

Da quel primo negozio nacque Sugar, progetto che nel tempo si è trasformato in un concept store riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Moda, accessori, arte e design hanno rappresentato gli elementi centrali di una proposta che ha attirato operatori del settore, buyer e creativi.

Dal 2018 il marchio ha sede nello storico Palazzo Lambardi, nel centro cittadino. Il progetto di recupero dell'edificio ha unito architettura storica e spazi contemporanei.