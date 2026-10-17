Morto Beppe Angiolini, fondatore di Sugar e protagonista della moda italianaSpettacolo
È morto nella sua casa di Arezzo Giuseppe “Beppe” Angiolini, imprenditore, buyer e fondatore di Sugar, concept store diventato un riferimento della moda italiana e internazionale. Nato nel 1952, avrebbe compiuto 74 anni il 5 dicembre. Presidente onorario della Camera Buyer Italia, è stato tra i protagonisti della ricerca stilistica contemporanea e presenza televisiva durante eventi come il Festival di Sanremo
È morto nella sua abitazione di Arezzo Giuseppe Angiolini, conosciuto nel mondo della moda come Beppe o “Sugar”. Nato il 5 dicembre 1952, avrebbe compiuto 74 anni il prossimo dicembre. Da tempo era malato.
Imprenditore, buyer e consulente creativo, Angiolini è stato una figura di riferimento della moda italiana. Il suo nome è legato soprattutto a Sugar, realtà nata ad Arezzo e diventata negli anni un punto di riferimento per la ricerca stilistica e le tendenze contemporanee.
La nascita di Sugar
La sua attività imprenditoriale iniziò nel 1978 con l'apertura di una boutique in Corso Italia ad Arezzo.
Da quel primo negozio nacque Sugar, progetto che nel tempo si è trasformato in un concept store riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Moda, accessori, arte e design hanno rappresentato gli elementi centrali di una proposta che ha attirato operatori del settore, buyer e creativi.
Dal 2018 il marchio ha sede nello storico Palazzo Lambardi, nel centro cittadino. Il progetto di recupero dell'edificio ha unito architettura storica e spazi contemporanei.
Gli incarichi nel settore moda
Angiolini ha ricoperto ruoli di primo piano nel comparto fashion. È stato presidente della Camera Buyer Italia, l'associazione che riunisce i principali operatori italiani degli acquisti nella moda, diventandone successivamente presidente onorario.
La sua attività si è sviluppata anche attraverso collaborazioni con stilisti, aziende e professionisti del settore, consolidando un profilo riconosciuto nel panorama della moda italiana.
Il legame con Arezzo
Accanto all'impegno professionale, Angiolini ha partecipato a iniziative dedicate alla promozione della città di Arezzo.
Ha svolto incarichi di direzione artistica in diversi progetti e ha collaborato con il settore orafo locale, ricoprendo anche il ruolo di direttore artistico di Arezzo Oro. Nella primavera scorsa aveva inoltre annunciato la propria candidatura in vista delle elezioni comunali.
Le apparizioni televisive
La sua competenza nel campo della moda lo aveva portato più volte in televisione, in particolare durante appuntamenti seguiti dal grande pubblico come il Festival di Sanremo.
In quelle occasioni era spesso coinvolto per commentare look, tendenze e strategie d'immagine dei protagonisti dello spettacolo.
Le collaborazioni
Nel corso della sua carriera Angiolini ha sviluppato rapporti professionali con numerosi protagonisti del settore. Tra questi lo stilista Ermanno Scervino. Ha inoltre collaborato negli anni con Franco Marinoni e con Confcommercio, prendendo parte a iniziative che hanno contribuito a rafforzare la presenza di Arezzo nel circuito nazionale e internazionale della moda.