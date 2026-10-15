Joni Mitchell diventa cittadina americana: "Un viaggio iniziato 62 anni fa"Spettacolo
La cantautrice canadese ha annunciato la notizia sui social pubblicando una foto con una bandiera americana e la frase: “A journey that began 62 years ago”. Arrivata negli Usa nel 1965, ha completato il percorso di naturalizzazione mantenendo la cittadinanza canadese e acquisendo il diritto di voto negli Stati Uniti
Per oltre mezzo secolo è stata una delle voci che hanno raccontato meglio gli Stati Uniti. Eppure, fino a oggi, Joni Mitchell non era cittadina americana.
A 82 anni la cantautrice canadese ha ottenuto la cittadinanza degli Stati Uniti, condividendo la notizia sui social con una fotografia in cui stringe una piccola bandiera a stelle e strisce. A corredo dello scatto, una frase semplice: "A journey that began 62 years ago".
Nata come Roberta Joan Anderson in Alberta, Canada, nel 1943, Mitchell attraversò il confine statunitense nel 1965. Sessantadue anni dopo ha completato il percorso di naturalizzazione, ottenendo il passaporto americano e il diritto di voto senza rinunciare a quello canadese.
Americana prima ancora che sulla carta
Il legame con gli Stati Uniti precede di decenni la cittadinanza appena ottenuta.
Dopo il matrimonio con il musicista Chuck Mitchell e il trasferimento a Detroit, si spostò tra New York e la California, fino a trovare la propria dimensione a Laurel Canyon, il quartiere che negli anni Sessanta e Settanta divenne il cuore creativo del folk e del rock americano.
È lì che nacquero canzoni e album destinati a entrare nella storia. Dischi come Blue, Ladies of the Canyon e Court and Spark non hanno soltanto consacrato la sua carriera: sono considerati tra gli album più influenti della musica americana del Novecento.
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Il diritto di voto e una scelta simbolica
La decisione di completare l'iter di naturalizzazione risponde anche a una ragione concreta: poter partecipare alle scelte politiche del Paese in cui vive da decenni e ottenere il diritto di voto.
Negli ultimi anni Mitchell ha attraversato una delle fasi più difficili della sua vita, segnata dall'aneurisma cerebrale che nel 2015 aveva fatto temere per il suo futuro artistico. Dopo un lungo percorso di recupero è però tornata a esibirsi dal vivo, riconquistando il pubblico che l'ha resa una figura di riferimento della musica contemporanea.
Sessantadue anni dopo aver attraversato il confine, Joni Mitchell ottiene una cittadinanza che la sua musica aveva conquistato da tempo.