La cantautrice canadese ha annunciato la notizia sui social pubblicando una foto con una bandiera americana e la frase: “A journey that began 62 years ago”. Arrivata negli Usa nel 1965, ha completato il percorso di naturalizzazione mantenendo la cittadinanza canadese e acquisendo il diritto di voto negli Stati Uniti

Nata come Roberta Joan Anderson in Alberta, Canada, nel 1943, Mitchell attraversò il confine statunitense nel 1965. Sessantadue anni dopo ha completato il percorso di naturalizzazione, ottenendo il passaporto americano e il diritto di voto senza rinunciare a quello canadese.

A 82 anni la cantautrice canadese ha ottenuto la cittadinanza degli Stati Uniti, condividendo la notizia sui social con una fotografia in cui stringe una piccola bandiera a stelle e strisce. A corredo dello scatto, una frase semplice: "A journey that began 62 years ago".

Per oltre mezzo secolo è stata una delle voci che hanno raccontato meglio gli Stati Uniti. Eppure, fino a oggi, Joni Mitchell non era cittadina americana.

Americana prima ancora che sulla carta

Il legame con gli Stati Uniti precede di decenni la cittadinanza appena ottenuta.

Dopo il matrimonio con il musicista Chuck Mitchell e il trasferimento a Detroit, si spostò tra New York e la California, fino a trovare la propria dimensione a Laurel Canyon, il quartiere che negli anni Sessanta e Settanta divenne il cuore creativo del folk e del rock americano.

È lì che nacquero canzoni e album destinati a entrare nella storia. Dischi come Blue, Ladies of the Canyon e Court and Spark non hanno soltanto consacrato la sua carriera: sono considerati tra gli album più influenti della musica americana del Novecento.