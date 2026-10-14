Rocco Tanica racconta la depressione (e un sogno che c'entra con Elio)

Il tastierista di Elio e le Storie Tese ha ripercorso in un’intervista al Corriere della Sera la sua carriera, dagli pseudonimi alle notti passate a comporre. Ha parlato anche del periodo più buio della sua vita, legato alla depressione, e del desiderio, mai sopito, di tornare a suonare con la band

Rocco Tanica, all’anagrafe Sergio Conforti, ha sempre usato l’ironia come segno distintivo, sul palco e fuori. In una lunga conversazione con Renato Franco, pubblicata dal Corriere della Sera, il musicista milanese ha però lasciato spazio alle sue fragilità, raccontando la depressione che lo ha colpito e il legame profondo che lo unisce ancora a Elio e ai compagni di una vita.

Già prima di fissare l’appuntamento, il tastierista ha messo in chiaro le sue abitudini: "La mia mattinata non inizia mai prima delle 14.30". Il motivo, ha spiegato, è che la sua creatività funziona al contrario rispetto agli orari consueti: "La mia attività cerebrale, eventualmente creativa, si sblocca dopo le 9 di sera, in genere lavoro di notte. Il segnale per andare a dormire è la campana del vetro intorno alle 5 del mattino".

Il nome d’arte e gli anni con la band

Nell’intervista, Tanica è tornato anche sulle origini del suo soprannome, nato negli anni in cui il gruppo si divertiva a stravolgere canzoni celebri. Sul cognome d’arte ha scherzato: "Ci piace pensare che fosse perché magari bevevo due birre in più, in realtà ci piaceva il suono". Il nome Rocco, invece, arriva da una parodia dei Queen: "Rifacevamo brani famosi con un testo in italiano che avesse assonanze con l’originale. La parodia di We Will Rock You era diventata Vivi Rocco. Il nome nacque dalla necessità di dare un volto al personaggio della canzone".

Spazio, nel corso della chiacchierata, anche ad un aneddoto curioso legato al mondo della politica: "Una volta scambiai Mastella per un cameriere", ha ricordato.

Entrato nel gruppo Elio e le Storie Tese all’inizio degli anni Ottanta, Rocco Tanica è stato a lungo una delle sue anime creative. Nel 2016 ha deciso di non partecipare più ai concerti, pur continuando a lavorare con la band in studio, e da allora è stato spesso definito dagli stessi Elii, con una battuta, il loro Syd Barrett, con la differenza di essere ancora vivo.