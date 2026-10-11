Elio al Next generation fest: "Essere perfetti è antipatico"

"essere imperfetti è un obbligo"

"Quando incontrate uno che crede di essere molto figo andatevene subito. È uno che non ha chiaro come vivere - ha detto -, l'autoironia è fondamentale, ed è essere imperfetti è un obbligo, essere perfetti è antipatico". Elio ha spiegato ai giovani in platea che "se vuoi essere simpatico devi essere imperfetto, bisogna anche inventarsi dei trucchi per essere imperfetti, puzzare ad esempio". L'artista, che si è detto grande fan del baseball ("ti piace anche se non ti è chiaro niente"), ha parlato anche di autotune, definendolo "una m****". "Non in assoluto, - ha detto - è l'uso che ne viene fatto che non va bene. La tecnologia ha accompagnato la musica da secoli, può essere utile, ma negli ultimi anni le innovazioni tecnologiche sono usate non per migliorare ma per fare meno sforzo. E' un errore perché alla fine non si riesce a comporre opere meravigliose. E' la prima epoca in cui i giovani guadagnano meno dei padri ma compongono anche pezzi più brutti di quelli dei padri, l'uso dell'autotune è il simbolo di questo. Non canti intonato? Fai un'altra cosa”.