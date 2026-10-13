Selma Blair ha aggredito una hostess su un volo ed è stata arrestata

Dopo l'incidente avvenuto a bordo di un volo Delta Air Lines tra Los Angeles e New York, è stata rilasciata su cauzione di 20.000 dollari Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Selma Blair, nota per aver recitato nei film Cruel Intentions – Prima regola non innamorarsi, La rivincita delle bionde e Hellboy, è stata prima arrestata per aver tenuto un presunto comportamento violento a bordo di un volo Delta Air Lines tra Los Angeles e New York nella serata dell’11 ottobre 2026, e poi rilasciata il 12 ottobre 2026 su cauzione di 20.000 dollari. L’attrice, 54 anni, avrebbe sferrato un pugno a un’assistente di volo e ne avrebbe morsa un’altra, provocando lesioni a entrambe. Una di loro è stata ricoverata in ospedale. Inoltre, Blair avrebbe anche tentato di aprire il portellone dell’aereo in volo. Dopo l’incidente, la polizia ha preso in custodia la star presso l’aeroporto John F. Kennedy e l’ha portata in ospedale per accertamenti. “Delta adotta una politica di tolleranza zero nei confronti di comportamenti indisciplinati o illegali, poiché la sicurezza dei nostri clienti e dell’equipaggio è sempre la priorità”, si legge in un comunicato della compagnia aerea. Dopo l’episodio, un rappresentante dell’attrice ha dichiarato alla rivista Variety che “Selma ha avuto un’emergenza medica che ha portato alla presunta condotta. Dopo l’atterraggio ha ricevuto immediata assistenza medica e attualmente le sue condizioni sono stabili”. Il 12 ottobre 2026 Blair è comparsa in felpa bianca e occhiali scuri all’udienza preliminare presso il tribunale penale del Queens, dove sarebbe stata accusata di aver anche sferrato calci a un agente di polizia durante l’arresto e a un infermiere dell’ospedale dove era stata in seguito accompagnata.

L'INCIDENTE DEL 2016 Nel 2016 Selma Blair aveva vissuto un episodio simile mentre viaggiava in aereo con il figlio, che all’epoca aveva 4 anni. In quell’occasione era stata portata via in barella dopo aver avuto “un blackout psicotico totale”, come l’aveva descritto lei stessa. L’attrice aveva ricondotto l’incidente all’assunzione di una pillola e al consumo di un bicchiere di vino. “È stato orribile e spaventoso, e in seguito ho provato empatia per me stessa perché era un comportamento davvero insolito per me, soprattutto perché sono una madre”, aveva dichiarato all’epoca. Approfondimento I film da vedere in streaming a ottobre. FOTO

LA DIAGNOSI DI SCLEROSI MULTIPLA Nel 2018 l’attrice aveva ricevuto la diagnosi di sclerosi multipla e aveva annunciato su Instagram la malattia. “Sono disabile, a volte cado, faccio cadere anche le cose, la mia memoria è nebulosa, e il mio lato sinistro sta chiedendo indicazioni a un gps rotto. Non so esattamente cosa farò, ma so che farò del mio meglio”, aveva scritto. “Da quando, alle dieci di sera del 16 agosto, mi è stata data questa diagnosi, ho il supporto e l’amore di moltissime persone e ne sono grata”, aveva aggiunto, spiegando di sperare anche di “aiutare qualcuno ammettendo di avere bisogno di aiuto”. Nonostante le difficoltà, aveva mantenuto intatta la speranza: “Voglio poter giocare con mio figlio ancora, voglio poter scendere in strada e cavalcare il mio cavallo. Ho la sclerosi multipla e sto bene, avevo questa malattia da almeno 15 anni, e avevo sottovalutato i sintomi. Ora, almeno, sono contenta di sapere. E di condividere tutto questo”. Approfondimento Sclerosi multipla, scoperte le cause della malattia: lo studio