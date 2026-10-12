Formidabile!, cosa sapere sul nuovo show di Rai 2 al via da stasera

Introduzione
Rai 2 rende omaggio a se stessa col nuovo programma condotto da Elenoire Casalegno, che ripercorre le trasmissioni e i volti più dissacranti della rete. Cinque serate in onda il lunedì, a partire da lunedì 12 ottobre, con un primo appuntamento dedicato a L’Ottavo Nano. Ecco come funziona lo show, quali titoli racconterà e dove seguirlo
Quello che devi sapere
Quando va in onda e dove vederlo
Il debutto di Formidabile! è in programma per lunedì 12 ottobre, alle 21:20 circa su Rai 2, subito dopo l’approfondimento del TG2 Post. Il ciclo si articola in cinque puntate, trasmesse ogni lunedì in prima serata fino al 9 novembre. Chi preferisce lo streaming può seguire lo show in diretta su RaiPlay, dove sarà possibile recuperare anche le puntate già andate in onda.
Un omaggio alla storia di Rai2
L’idea alla base del format è quella di raccontare Rai 2 attraverso i suoi titoli più rappresentativi, andando a riscoprirli proprio sul canale che li ha lanciati. Nata nel 1961 col nome di Secondo Programma, Rai 2 ha costruito fin dall’inizio un’identità diversa rispetto a quella della rete ammiraglia, scegliendo una linea più libera e sperimentale. Nel corso dei decenni questa vocazione si è tradotta in programmi comici, provocatori e spesso fuori dagli schemi, molti dei quali sono diventati veri e propri cult. Formidabile! punta a rimettere in fila quei momenti, insieme ai personaggi che li hanno resi celebri, per raccontare un pezzo importante della storia della televisione italiana.
La prima puntata dedicata a L'Ottavo Nano
Il viaggio comincia con L’Ottavo Nano, lo show satirico ideato e condotto da Serena Dandini con Corrado Guzzanti e la sua squadra, in onda tra il 2000 e il 2001. Il programma aveva portato in prima serata una comicità nuova, pungente e spesso esplicita nei confronti della politica, lasciando un segno profondo nel pubblico dell’epoca. La serata di apertura ne ripercorrerà personaggi, sketch e invenzioni, mettendolo in relazione con altre esperienze della stessa famiglia televisiva.
Le rubriche e il calendario delle serate
Ogni puntata segue una struttura fissa, con alcuni spazi che tornano di settimana in settimana. Nella sezione …and Co. verranno riproposti programmi vicini per tono, linguaggio o argomento al titolo protagonista della serata: per l’esordio, ad esempio, tra i riferimenti c’è La Tv delle Ragazze. La Hot Parade selezionerà invece tre trasmissioni che, a modo loro, hanno segnato momenti di rottura e trasgressione. Dopo il debutto, le serate successive saranno dedicate a Quelli che il calcio e a Libero, il programma di Teo Mammucari. Una puntata intitolata Due risate sarà interamente riservata alla comicità, mentre la chiusura spetterà a Due di tutto, che allargherà lo sguardo anche all’informazione, con un passaggio sul lavoro di Giovanni Minoli.
Elenoire Casalegno alla guida
A tenere le fila del racconto è Elenoire Casalegno, che accompagnerà il pubblico con un registro leggero e ironico, in sintonia con lo spirito dei programmi celebrati. Per la conduttrice si tratta di un nuovo impegno in un periodo particolarmente intenso: ogni giorno è al timone di Casa Radio2 su Rai Radio2, e di recente è apparsa su Rai 5 con The Venice Debut. Alla domanda su che cosa la faccia esclamare “formidabile”, ha risposto senza esitazioni: "La vita, perché è inaspettata, misteriosa e ti sorprende costantemente. In una manciata di secondi può cambiare tutto. Sì, la vita è davvero formidabile!".