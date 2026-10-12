Formidabile!, cosa sapere sul nuovo show di Rai 2 al via da stasera

A tenere le fila del racconto è Elenoire Casalegno, che accompagnerà il pubblico con un registro leggero e ironico, in sintonia con lo spirito dei programmi celebrati. Per la conduttrice si tratta di un nuovo impegno in un periodo particolarmente intenso: ogni giorno è al timone di Casa Radio2 su Rai Radio2, e di recente è apparsa su Rai 5 con The Venice Debut. Alla domanda su che cosa la faccia esclamare “formidabile”, ha risposto senza esitazioni: "La vita, perché è inaspettata, misteriosa e ti sorprende costantemente. In una manciata di secondi può cambiare tutto. Sì, la vita è davvero formidabile!".