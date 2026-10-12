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Formidabile!, cosa sapere sul nuovo show di Rai 2 al via da stasera

Spettacolo
©Ansa

Introduzione

Rai 2 rende omaggio a se stessa col nuovo programma condotto da Elenoire Casalegno, che ripercorre le trasmissioni e i volti più dissacranti della rete. Cinque serate in onda il lunedì, a partire da lunedì 12 ottobre, con un primo appuntamento dedicato a L’Ottavo Nano. Ecco come funziona lo show, quali titoli racconterà e dove seguirlo

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Quello che devi sapere

Quando va in onda e dove vederlo

Il debutto di Formidabile! è in programma per  lunedì 12 ottobre, alle 21:20 circa su Rai 2, subito dopo l’approfondimento del TG2 Post. Il ciclo si articola in cinque puntate, trasmesse ogni lunedì in prima serata fino al 9 novembre. Chi preferisce lo streaming può seguire lo show in diretta su RaiPlay, dove sarà possibile recuperare anche le puntate già andate in onda.

 

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Un omaggio alla storia di Rai2

L’idea alla base del format è quella di raccontare Rai 2 attraverso i suoi titoli più rappresentativi, andando a riscoprirli proprio sul canale che li ha lanciati. Nata nel 1961 col nome di Secondo Programma, Rai 2 ha costruito fin dall’inizio un’identità diversa rispetto a quella della rete ammiraglia, scegliendo una linea più libera e sperimentale. Nel corso dei decenni questa vocazione si è tradotta in programmi comici, provocatori e spesso fuori dagli schemi, molti dei quali sono diventati veri e propri cult. Formidabile! punta a rimettere in fila quei momenti, insieme ai personaggi che li hanno resi celebri, per raccontare un pezzo importante della storia della televisione italiana.

 

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La prima puntata dedicata a L'Ottavo Nano

Il viaggio comincia con L’Ottavo Nano, lo show satirico ideato e condotto da Serena Dandini con Corrado Guzzanti e la sua squadra, in onda tra il 2000 e il 2001. Il programma aveva portato in prima serata una comicità nuova, pungente e spesso esplicita nei confronti della politica, lasciando un segno profondo nel pubblico dell’epoca. La serata di apertura ne ripercorrerà personaggi, sketch e invenzioni, mettendolo in relazione con altre esperienze della stessa famiglia televisiva.

3/5

Le rubriche e il calendario delle serate

Ogni puntata segue una struttura fissa, con alcuni spazi che tornano di settimana in settimana. Nella sezione …and Co. verranno riproposti programmi vicini per tono, linguaggio o argomento al titolo protagonista della serata: per l’esordio, ad esempio, tra i riferimenti c’è La Tv delle Ragazze. La Hot Parade selezionerà invece tre trasmissioni che, a modo loro, hanno segnato momenti di rottura e trasgressione. Dopo il debutto, le serate successive saranno dedicate a Quelli che il calcio e a Libero, il programma di Teo Mammucari. Una puntata intitolata Due risate sarà interamente riservata alla comicità, mentre la chiusura spetterà a Due di tutto, che allargherà lo sguardo anche all’informazione, con un passaggio sul lavoro di Giovanni Minoli.

 

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Elenoire Casalegno alla guida

A tenere le fila del racconto è Elenoire Casalegno, che accompagnerà il pubblico con un registro leggero e ironico, in sintonia con lo spirito dei programmi celebrati. Per la conduttrice si tratta di un nuovo impegno in un periodo particolarmente intenso: ogni giorno è al timone di Casa Radio2 su Rai Radio2, e di recente è apparsa su Rai 5 con The Venice Debut. Alla domanda su che cosa la faccia esclamare “formidabile”, ha risposto senza esitazioni: "La vita, perché è inaspettata, misteriosa e ti sorprende costantemente. In una manciata di secondi può cambiare tutto. Sì, la vita è davvero formidabile!".

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