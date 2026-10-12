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Spettacolo

Prendi “Thelma & Louise” e trasformalo in un musical: risultato?

Antonio Monda

Antonio Monda
©Getty

La trasformazione di un successo cinematografico in uno spettacolo teatrale non ha sempre sortito gli effetti sperati. Quando uscì sugli schermi cinematografici, Thelma & Louise divenne subito un film di culto, ed ebbe sei candidature all’Oscar, vincendo nella categoria sceneggiatura. La rubrica di Antonio Monda "Nella città nuda" per Sky Insider

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