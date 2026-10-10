Haider Ackermann presenta Snow Goose by Canada Goose FW26

Per questa stagione, Ackermann esplora il concetto di resistenza nella sua dimensione sia fisica che interiore: quella tensione silenziosa che nasce dal continuare a spingersi oltre la propria zona di comfort, fino a quando è l’istinto a prendere il sopravvento. L’heritage performance di Canada Goose assume un’espressione più sperimentale, con capispalla concepiti come un ambiente protettivo intorno al corpo, pensati non semplicemente per affrontare l’inverno, ma per imparare a muoversi al suo interno con naturalezza.

C’è un senso di silenzio e immobilità nella campagna di questa stagione”, afferma Ackermann.“ Non volevo rappresentare la resistenza in modo esplicito. Alcune cose perdono forza quando vengono definite. Quando si cerca di spiegarle troppo, forse si finisce per perderne il significato. Le immagini evocano una sensazione, qualcosa di quasi non detto”.



Nylon opachi e lucidi incontrano fleece in lana vergine e cotoni materici, mentre una palette naturale e terrosa viene interrotta da accenti inaspettati di Acid Orange, Flaming Rosee Goldenrod. La grafica “UNKNOWN” esprime la curiosità e il senso di scoperta che sono al cuore del brand. La collezione segna inoltre una serie di debutti per Snow Goose by Canada Goose: la pelle, attraverso una reinterpretazione dell’iconico Chilliwack Bomber, e la prima calzatura della linea, il Rainboot.



Canada Goose continua a essere fur-free. Alcuni modelli della collezione Snow Goose by Canada Goose Fall/Winter 2026, tra cui Ferron, Vega e Zion Trapper Hat, presentano dettagli in faux fur privi di materiali di origine animale, riflettendo il continuo impegno del brand verso un design innovativo e consapevole.

La collezione sarà disponibile in esclusiva online a partire dall’8 ottobre, per poi arrivare nei negozi Canada Goosee presso una selezione di retailer.