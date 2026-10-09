È morto a 76 anni Frederik Matthijs Van Stegeren, conosciuto dal pubblico come Federico l’Olandese Volante. La scomparsa arriva dopo il ricovero in terapia intensiva a Monopoli, in Puglia, e segna la fine di una lunga avventura professionale legata al mondo della radio. Nato il 19 aprile 1950 a Deventer, nei Paesi Bassi, si era iscritto ad Architettura all’Università di Amsterdam nel 1969, senza però arrivare alla laurea: a conquistarlo erano stati la musica e il mondo del rock, anche grazie ai concerti di Pink Floyd, Doors e Rolling Stones. Il suo percorso al microfono cominciò su Radio Veronica, emittente pirata che trasmetteva da una nave al largo delle coste olandesi per aggirare il monopolio statale. Fu il direttore artistico Noel Coutisson ad attribuirgli il soprannome destinato a diventare la sua firma, "l’Olandese Volante". Un’identità che lo avrebbe accompagnato anche nella sua successiva esperienza italiana.