È morto Federico l’Olandese Volante, una delle voci più popolari della radio italianaSpettacolo
Una voce inconfondibile, una passione viscerale per il rock e il talento di trasformare la radio in un’avventura. Con la scomparsa di Federico l’Olandese Volante se ne va un protagonista della storia radiofonica italiana
È morto a 76 anni Frederik Matthijs Van Stegeren, conosciuto dal pubblico come Federico l’Olandese Volante. La scomparsa arriva dopo il ricovero in terapia intensiva a Monopoli, in Puglia, e segna la fine di una lunga avventura professionale legata al mondo della radio. Nato il 19 aprile 1950 a Deventer, nei Paesi Bassi, si era iscritto ad Architettura all’Università di Amsterdam nel 1969, senza però arrivare alla laurea: a conquistarlo erano stati la musica e il mondo del rock, anche grazie ai concerti di Pink Floyd, Doors e Rolling Stones. Il suo percorso al microfono cominciò su Radio Veronica, emittente pirata che trasmetteva da una nave al largo delle coste olandesi per aggirare il monopolio statale. Fu il direttore artistico Noel Coutisson ad attribuirgli il soprannome destinato a diventare la sua firma, "l’Olandese Volante". Un’identità che lo avrebbe accompagnato anche nella sua successiva esperienza italiana.
Dal successo a Radio Montecarlo agli ultimi programmi
La consacrazione arrivò a Radio Montecarlo, dove Coutisson lo chiamò per portare la sua voce nell’etere italiano. Nel Principato alternava le trasmissioni al lavoro da dj al Jimmy’z, dando vita al Federico Show. Nel 1977 approdò a Rai Radio 2 con "A tutte le radioline", insieme a Herbert Pagani e Riccardo Heinen, per poi passare a Radio 105 e diventare una delle voci simbolo di RTL 102.5, dove condusse il pomeriggio dal 1984 al 2000. Negli anni successivi lavorò anche a R101 e Radio Norba, dove rimase dal 2015 alla fine del 2024. Alla radio affiancò la scrittura, pubblicando Il Principato nel 2016 e Il cartello olandese nel 2019. Carlo Conti ne ricordò l’influenza esercitata sui giovani italiani e sui pionieri delle radio libere. Alla fine del 2024 aveva annunciato l’intenzione di lasciare le cuffie e trasferirsi in Tunisia, senza però interrompere del tutto il rapporto con il microfono: nel gennaio 2025 tornò ospite di The Flight su RTL 102.5 e successivamente condusse su RadioFreccia un programma dedicato al rock.