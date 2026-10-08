Chi è Raffaella Griggi, la nuova conduttrice di Chi l'ha visto?

Raffaella Griggi, nata a Genova nel 1973, è giornalista professionista dal 2000. I suoi primi passi nel mestiere risalgono alla redazione genovese di Repubblica e alle televisioni locali liguri, tra cui Telenord e Primocanale. Un momento chiave del suo percorso è stato il G8 di Genova, nel 2001, una delle pagine più drammatiche della storia italiana recente, che Griggi ha seguito da vicino agli inizi della carriera. Nel 2008 è approdata a Sky TG24, per poi lavorare come inviata anche in programmi Rai come Unomattina e La vita in diretta. Da oltre vent'anni si occupa soprattutto di cronaca nera e giudiziaria, il terreno su cui ha costruito la propria credibilità. Lontano dalle telecamere ha una passione che rivendica con orgoglio: è tifosissima della Sampdoria.