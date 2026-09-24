L'attrice e conduttrice televisiva e il suo storico compagno si sono sposati in Toscana. Il primo scatto di coppia pubblicato sui social mostra i look nuziali e l'abito bianco di lei, firmato da Antonio Riva Milano Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono sposati, la notizia si è diffusa online dopo la pubblicazione di uno scatto della cerimonia di nozze pubblicato in maniera congiunta sui social media, attraverso i profili Instagram dei due sposi.

Il matrimonio era stato largamente discusso dalla presentatrice televisiva ma la cerimonia si è svolta in maniera riservata. A cose fatte, gli sposi hanno condiviso pubblicamente la loro felicità.

Insieme da molti anni, Incontrada e Laurini sono genitori del figlio della presentatrice, Isal, che ha preso parte all'evento riservato a familiari e amici stretti della coppia, inclusi diversi personaggi del mondo dello spettacolo.

Le nozze in Toscana con amici e familiari Hanno scelto la Toscana, regione dove vivono da tempo, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, per scambiarsi le promesse di un amore sbocciato molti anni fa.

La coppia di è sposata a Greve in Chianti, a meno di due ore di macchina da Follonica, dove si trova la villa affacciata sul Golfo omonimo in cui Incontrada e Laurini abitano.

Cibo genuino, familiari e tanti amici. Non mancavano Claudio Bisio, Gigi D'Alessio e Giorgio Panariello, volti dello spettacolo che hanno diviso molte stagioni di lavoro con la sposa.

Incontrada era raggiante e raffinata nel look nuziale costruito con Antonio Riva, Atelier che ha confezionato il wedding dress con la gonna larga e il top bustier con le spalline che vediamo nella foto in cui posa con Laurini (che, invece, ha scelto lo smoking con la camicia bianca, il papillon e le scarpe lucide).

L'abito della sposa era già comparso sui social con un giorno di anticipo rispetto alla prima foto dei due neo sposi.

In un post Incontrada aveva mostrato il fitting in Atelier, sorridente e circondata dalle sarte con ago, filo e metro, intente con gli ultimi ritocchi. Leggi anche Vanessa Incontrada svela l'abito da sposa per il matrimonio

Un amore lungo venti anni Vanessa Incontrada aveva annunciato la decisione di sposarsi con Laurini, che ha incontrato venti anni fa, lo scorso ottobre, nel corso di un'intervista a Vanity Fair.

Lei e l'imprenditore hanno vissuto una lunga storia d'amore dalla quale è nato Isal, che ha compiuto diciotto anni lo scorso luglio.

I due non si sono mai sposati ma hanno valutato in anni recenti di farlo, in età adulta e con consapevolezza.

Dopo una separazione durata tre anni, inziata col primo lockdown, Incontrada e Laurini si sono scelti nuovamente, ammettendo di essersi rinnamorati.

La scorsa primavera, sempre in un'intervista, l'attrice e presentarice aveva rivelato i dettagli di questa nuova fase della sua vita sentimentale col compagno di sempre. La decisione delle nozze è stata naturale e spontanea, come la felicità dipinta sui volti degli sposi nello scatto online che sta raccogliendo commenti e congratulazioni da parte di molti amici del mondo dello spettacolo e dei fan. Vedi anche Erica una detective per caso, il cast della serie tv con Incontrada