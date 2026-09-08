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Spettacolo

Caso Sfera Ebbasta, se alle donne viene ancora chiesto di essere accessori

Giulia Mengolini

©Getty

L’immagine del rapper Sfera Ebbasta circondato dalle dieci ragazze a San Siro mostra il corpo delle donne come simbolo di uno status maschile. Al centro della scena c’è un uomo di potere "circondato da una cornice di ragazze intercambiabili e senza volto", dice la scrittrice Carolina Capria, "presentate come accessori, al pari di una macchina o un orologio”. Un’immagine che racconta ancora oggi un preciso modello di mascolinità

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