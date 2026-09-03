Dopo settimane vissute lontano dai riflettori, la quotidianità è finalmente cominciata. Con un video pubblicato sui social, Benedetta Rossi ha raccontato i primi giorni trascorsi a casa con il marito Marco Gentili e le figlie adottive Natacha e Sharlyn, arrivate dal Costa Rica. Un racconto spontaneo, fatto di emozioni, piccole scoperte e lacrime di felicità. Seduta nella cucina di casa, la food blogger Benedetta Rossi si rivolge ai suoi follower con il sorriso e gli occhi lucidi. Racconta che suo marito Marco è uscito con le bambine a fare la spesa perché loro desiderano conoscere il paese, le persone e i luoghi in cui vivranno.