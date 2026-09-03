Benedetta Rossi si commuove raccontando i primi giorni con le figlie adottiveSpettacolo
La quotidianità di una nuova famiglia prende finalmente forma, dopo un lungo percorso vissuto con discrezione. Tra piccole scoperte, emozioni e momenti di tenerezza, i primi giorni da mamma per la famosa food blogger diventano un racconto condiviso con milioni di persone
Dopo settimane vissute lontano dai riflettori, la quotidianità è finalmente cominciata. Con un video pubblicato sui social, Benedetta Rossi ha raccontato i primi giorni trascorsi a casa con il marito Marco Gentili e le figlie adottive Natacha e Sharlyn, arrivate dal Costa Rica. Un racconto spontaneo, fatto di emozioni, piccole scoperte e lacrime di felicità. Seduta nella cucina di casa, la food blogger Benedetta Rossi si rivolge ai suoi follower con il sorriso e gli occhi lucidi. Racconta che suo marito Marco è uscito con le bambine a fare la spesa perché loro desiderano conoscere il paese, le persone e i luoghi in cui vivranno.
le prime emozioni
"Sono grandicelle e molto consapevoli di quello che sta succedendo", spiega la food creator, descrivendo questi giorni come un susseguirsi di “primissime volte” condivise da tutta la famiglia. L’obiettivo, dice, è aiutare le bambine a elaborare il cambiamento, mentre anche lei e il marito imparano a diventare genitori giorno dopo giorno. Tra i momenti più teneri c’è stato anche l’incontro con Cloud, il cane di famiglia. Dopo qualche istante di curiosità, le due sorelline hanno iniziato a riempirlo di coccole, ribattezzandolo subito il loro “fratello peloso”. Nel finale del video Benedetta non riesce a trattenere la commozione mentre ringrazia i milioni di persone che l’hanno sostenuta durante il lungo e complesso percorso di adozione: l’affetto e il rispetto ricevuti, racconta, sono stati come "un abbraccio caldo" nei momenti più delicati di questa nuova famiglia.