Un annuncio atteso e raccontato con emozione: Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili sono diventati genitori di due bambine. La coppia ha condiviso sui social una fotografia delle proprie mani insieme a quelle delle figlie, accompagnandola con il racconto del primo incontro e della nascita di un legame destinato a cambiare la loro vita. Le bambine, Natacha e Sharlyn, hanno 10 e 9 anni e, come ha raccontato la blogger, sono “meravigliose, piene di luce e voglia di vivere”. Il percorso era iniziato circa un mese prima, quando Rossi aveva annunciato dall’aeroporto la partenza verso il Costa Rica per raggiungerle. Il primo incontro è avvenuto il 13 luglio nell’istituto in cui le bambine erano cresciute: un momento carico di emozione e timore, culminato nel loro arrivo di corsa e nel primo “mamma e papà”.