Benedetta Rossi presenta le figlie su instagram e racconta i primi passi dell'adozioneSpettacolo
"Il viaggio è arrivato a destinazione, siamo ufficialmente una famiglia" ha scritto la food blogger sul suo profilo social
Un annuncio atteso e raccontato con emozione: Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili sono diventati genitori di due bambine. La coppia ha condiviso sui social una fotografia delle proprie mani insieme a quelle delle figlie, accompagnandola con il racconto del primo incontro e della nascita di un legame destinato a cambiare la loro vita. Le bambine, Natacha e Sharlyn, hanno 10 e 9 anni e, come ha raccontato la blogger, sono “meravigliose, piene di luce e voglia di vivere”. Il percorso era iniziato circa un mese prima, quando Rossi aveva annunciato dall’aeroporto la partenza verso il Costa Rica per raggiungerle. Il primo incontro è avvenuto il 13 luglio nell’istituto in cui le bambine erano cresciute: un momento carico di emozione e timore, culminato nel loro arrivo di corsa e nel primo “mamma e papà”.
una nuova famiglia
Da quell’incontro è iniziato un periodo di convivenza durante il quale la coppia ha scelto di procedere con gradualità, imparando a conoscersi e a costruire una quotidianità condivisa. Rossi ha descritto queste settimane come “il periodo più intenso, emozionante e impegnativo della nostra vita”, fatto di ascolto, pazienza e attenzione alle storie e alle paure delle bambine. Ora il percorso li ha riportati a casa, pronti ad affrontare una nuova fase tutti insieme. Per raccontare questo inizio, Benedetta ha scelto l’immagine di un seme appena germogliato, destinato a crescere giorno dopo giorno. Ad aspettarli c’è anche Cloud, il loro cane, la cui assenza durante il viaggio è stata particolarmente sentita e che ora è pronto a conoscere le nuove componenti della famiglia.