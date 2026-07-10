Benedetta Rossi e il marito diventano genitori di due bambine

Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili hanno annunciato sui social la conclusione dell’iter di adozione: diventeranno genitori di due bambine. La coppia partirà per completare gli ultimi passaggi formali e ha comunicato una pausa temporanea dalle attività pubbliche per dedicarsi alla nuova famiglia. Il percorso, spiegano, è durato anni

La food creator Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili hanno annunciato di essere in procinto di concludere l’iter di adozione di due bambine. La comunicazione è arrivata attraverso un post sui social pubblicato il 10 luglio.

La coppia ha spiegato di essere in partenza per completare gli ultimi passaggi: “Oggi partiamo per il viaggio che stavamo aspettando da tanto, quello più lungo, emozionante e meraviglioso di sempre”.