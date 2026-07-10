Benedetta Rossi e il marito diventano genitori di due bambine

Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili hanno annunciato sui social la conclusione dell’iter di adozione: diventeranno genitori di due bambine. La coppia partirà per completare gli ultimi passaggi formali e ha comunicato una pausa temporanea dalle attività pubbliche per dedicarsi alla nuova famiglia. Il percorso, spiegano, è durato anni
La food creator Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili hanno annunciato di essere in procinto di concludere l’iter di adozione di due bambine. La comunicazione è arrivata attraverso un post sui social pubblicato il 10 luglio.
La coppia ha spiegato di essere in partenza per completare gli ultimi passaggi: “Oggi partiamo per il viaggio che stavamo aspettando da tanto, quello più lungo, emozionante e meraviglioso di sempre”.
Il percorso di adozione
Nel messaggio condiviso online, Rossi e Gentili raccontano un iter durato anni. “Anni di attesa, silenzi e speranze”, scrivono, spiegando di aver imparato ad affrontare il percorso con pazienza.
“Non è stato semplice, ma è stato il nostro modo per diventare mamma e papà di due sorelline che il destino ha intrecciato alle nostre storie e che finalmente stiamo per stringere a noi”.
La pausa dai social
La coppia ha annunciato anche una sospensione temporanea dell’attività pubblica per concentrarsi sulla nuova fase familiare.
“Ora dovremo affrontare ancora dei passaggi formali, poi mancheranno solo gli ultimi passi, quelli più importanti di questo lungo cammino, che richiederanno ogni grammo della nostra presenza. Durante questo periodo spegneremo gli schermi e terremo i telefoni in tasca”.
Infine, il saluto ai follower: “Ci vediamo al ritorno, quando la nostra famiglia sarà finalmente al completo”.