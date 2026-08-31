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Tommaso Paradiso racconta di aver preso il Toscana Virus per la puntura di un pappatacio

Spettacolo
©Getty

Una puntura di insetto ha costretto l’artista a fermarsi proprio alla vigilia di due importanti appuntamenti musicali. Ma ha rassicurato i fan di essere in fase di recupero

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Un problema di salute costringe Tommaso Paradiso a rinunciare a due appuntamenti importanti della sua estate musicale. Il cantante non sarà infatti all’Arena di Verona il 1° settembre per gli RTL Power Hits, l’evento che decreterà il tormentone dell’estate 2026, né il giorno successivo ai Radio Zeta Future Hits. L’assenza arriva dopo una puntura di pappatacio che, come ha raccontato lo stesso artista sui social, gli ha trasmesso il Toscana Virus. Paradiso ha spiegato di essere in fase di recupero, ma di non aver ancora ritrovato la piena forma necessaria per tornare sul palco. Ai fan ha rivolto un messaggio affettuoso, assicurando che si rivedranno presto.

“Agitare coca cola”, il singolo dell’estate

“Agitare coca cola” è il brano con cui Tommaso Paradiso ha accompagnato l’estate 2026, confermando il suo stile fatto di atmosfere dream pop e osservazione della quotidianità. Il cantante aveva spiegato di aver costruito la canzone proprio a partire da ciò che vive e vede intorno a sé, lasciando che le parole arrivassero in modo spontaneo. Il singolo ha ottenuto una forte presenza in radio, diventando uno dei brani più ascoltati della stagione. Ora, però, Paradiso dovrà seguire da lontano gli appuntamenti di Verona, mentre continua il suo percorso di recupero.

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