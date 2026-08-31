Una line-up internazionale animerà il parco con DJ set dal vivo, intrattenimento e attrazioni aperte fino a tarda sera. L’evento chiude in grande stile la stagione estiva di Night is Magic e apre la strada alla grande novità dell’autunno: Gardaland Magic Halloween anticipa eccezionalmente il suo debutto al 12 settembre, per 51 giorni consecutivi di divertimento a tema

Gardaland Resort si prepara ad accendere una delle serate più attese dell'estate con Gardaland Stars Night , l'evento musicale organizzato da FMedia che porterà sul palco alcuni dei protagonisti più amati della scena dance italiana e internazionale. Inserita nel calendario di Night is Magic , il format che anima le aperture serali del parco, Stars Night offrirà agli ospiti un'esperienza in cui musica, adrenalina e divertimento si incontrano in una grande festa sotto le stelle.

Dalle 18.00 all'1.00 di notte, Gardaland sarà animato da una line-up che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra house, dance ed elettronica, alternando artisti affermati della scena nazionale e internazionale. A presentare e scandire i diversi momenti della serata sarà Paolo Gustinelli, in arte Gusto Voice. Carisma, energia e una naturale capacità di coinvolgere il pubblico contraddistinguono il suo stile al microfono, maturato attraverso numerose esperienze nel mondo della musica e dell’intrattenimento, in particolare nel circuito dei club e dei grandi eventi tra Lombardia e Veneto.



Special guest dell'evento sarà DJ Antoine, uno dei DJ e producer svizzeri di maggior successo a livello internazionale e tra i protagonisti della scena dance mondiale. Ha conquistato le classifiche globali con hit come Welcome To St. Tropez e Ma Chérie, quest'ultima certificata multiplatino e diventata uno dei singoli svizzeri di maggior successo di sempre. Con oltre 8 milioni di dischi venduti, numerosi riconoscimenti internazionali e collaborazioni con artisti del calibro di Pitbull, Enrique Iglesias, Snoop Dogg, Madonna e Britney Spears, continua a esibirsi sui palchi dei più importanti festival e club del mondo.



Ma gli ospiti esclusivi della Gardaland Stars Night non finiscono qui, ad alternarsi in consolle saranno anche due grandi protagonisti della scena dance, Cristian Marchi e Molella: artisti di fama internazionale che, con le loro hit e le loro performance continuano a coinvolgere il pubblico dei più importanti club e festival in Italia e nel mondo.

Cristian Marchi, tra i DJ e producer italiani più affermati a livello internazionale. Con milioni di streaming e una carriera che lo ha portato nei principali club e festival di Europa, Asia e Australia, è autore di hit come Love Sex American Express, Fast Cars & Superstars e Motivation.

Molella, tra i protagonisti che hanno scritto la storia della dance italiana. Storica voce di Radio Deejay e del leggendario Deejay Time, ha firmato produzioni e remix diventati icone del genere, collaborando con artisti come Gala, Gigi D'Agostino, Jovanotti e Vasco Rossi. Tra i suoi maggiori successi spicca Freed From Desire di Gala, diventato un inno dance conosciuto e cantato in tutto il mondo.

A completare una line-up d’eccezione saranno Jeanine Fakko e Luca Lazza, protagonisti dell’apertura e della chiusura della serata, che accompagneranno il pubblico con le loro performance trasformando la Gardaland Stars Night in un’esperienza musicale ancora più immersiva.

Jeanine Fakko, DJ e Vocalist, porta sul palco un sound raffinato che fonde Afro House, Melodic e Organic vibes con contaminazioni Latin e club energy contemporanea. Con una carriera tra Italia ed Europa e performance in contesti internazionali di rilievo, ha condiviso il palco con artisti internazionali come Jason Derulo, Jay Santos e Jenn Morel, oltre ad aver preso parte a grandi eventi al fianco di protagonisti della scena italiana come Guè e Rose Villain.



Luca Lazza, DJ e producer italiano affermato sulla scena elettronica internazionale. Le sue produzioni, pubblicate da etichette come Sony Music, Black Hole Recordings e Soave Records, hanno superato i 6 milioni di stream su Spotify.



Gardaland Stars Night rappresenta uno degli appuntamenti di punta della stagione estiva del Resort e accompagna il pubblico verso la grande novità dell’anno: l’avvio anticipato di Gardaland Magic Halloween.

Per la prima volta, infatti, l’evento prenderà il via già il 12 settembre, estendendosi fino al 1° novembre e regalando agli ospiti 51 giorni consecutivi – quasi due mesi – di divertimento a tema. Il Resort si trasformerà in un universo popolato da creature enigmatiche, zucche sorridenti, scenografie immersive e spettacoli pensati per tutta la famiglia, in un coinvolgente intreccio di divertimento e mistero.

Ad aprire questa edizione, un’ulteriore novità: Oktoberfest, l’inedito appuntamento che, fino al 27 settembre, porterà in Piazza Jumanji musica folk dal vivo, specialità della tradizione bavarese e birre, fondendo per la prima volta l’atmosfera conviviale dell’Oktoberfest con il fascino mostruosamente divertente di Gardaland Magic Halloween.



Per partecipare a Gardaland Stars Night è possibile acquistare il biglietto d'ingresso per l'intera giornata oppure il biglietto dedicato all'evento serale sul sito ufficiale www.gardaland.it. La serata è inclusa negli abbonamenti per la stagione in corso.