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Incendio a Gardaland sotto l'attrazione Raptor: situazione sotto controllo. VIDEO

Cronaca

A renderlo noto il presidente del Veneto Zaia secondo cui le fiamme hanno interessato "la zona a tema Far West". Il rogo "è stato circoscritto e la situazione è tornata sotto controllo", ha aggiunto il governatore

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Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi all'interno del parco di divertimenti di Gardaland. Dopo il primo intervento delle squadre di soccorso del parco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. A renderlo noto il presidente del Veneto Luca Zaia. "Secondo le prime informazioni e le segnalazioni ricevute, sarebbe divampato un incendio oggi 28 luglio 2026 a Gardaland nell’area situata sotto l’attrazione Raptor, coinvolgendo la zona a tema Far West alle ore 13:50. L’incendio è stato circoscritto e la situazione è tornata sotto controllo" ha fatto sapere Zaia. "Desidero ringraziare tutte le squadre dei Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, i volontari e tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità per la gestione dell’emergenza" ha aggiunto il governatore. Zaia ha condiviso sui suoi social il video della pagina Orgoglio Bresciano, nel quale si vedono le fiamme e una colonna di fumo alzarsi tra le attrazioni del parco. 

Anche diversi utenti che si trovavano nel parco hanno condiviso sui social le immagini del rogo che ha colto alla sprovvista i visitatori ma si è risolto fortunatamente senza conseguenze. Il rogo arriva all'indomani del blocco delle montagne russe Oblivion, per problemi tecnici. 

@albertofusaro_ volevamo solo mangiare una pizza #gardaland #incendio #oggi ♬ Saxophones getting louder - Sped Up - AntonioVivald

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