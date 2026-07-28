A renderlo noto il presidente del Veneto Zaia secondo cui le fiamme hanno interessato "la zona a tema Far West". Il rogo "è stato circoscritto e la situazione è tornata sotto controllo", ha aggiunto il governatore

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi all'interno del parco di divertimenti di Gardaland. Dopo il primo intervento delle squadre di soccorso del parco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. A renderlo noto il presidente del Veneto Luca Zaia. "Secondo le prime informazioni e le segnalazioni ricevute, sarebbe divampato un incendio oggi 28 luglio 2026 a Gardaland nell’area situata sotto l’attrazione Raptor, coinvolgendo la zona a tema Far West alle ore 13:50. L’incendio è stato circoscritto e la situazione è tornata sotto controllo" ha fatto sapere Zaia. "Desidero ringraziare tutte le squadre dei Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, i volontari e tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità per la gestione dell’emergenza" ha aggiunto il governatore. Zaia ha condiviso sui suoi social il video della pagina Orgoglio Bresciano, nel quale si vedono le fiamme e una colonna di fumo alzarsi tra le attrazioni del parco.