Marzamemi Cinefest, il Mediterraneo diventa un grande palcoscenico

Un borgo affacciato sul Mediterraneo si prepara per cinque giorni a trasformarsi in un grande palcoscenico tra cinema, arte, musica e cultura. Al centro di questa settima edizione, il mare come patrimonio da raccontare, proteggere e tramandare
È tutto pronto per la settima edizione del Marzamemi Cinefest – Festival internazionale dell’identità del Mediterraneo, in programma dal 6 al 10 settembre. Il cinema resta il cuore della manifestazione, ma il programma si apre alla cultura, alla musica e alle eccellenze del territorio. Tra gli ospiti del mondo dello spettacolo ci saranno Roberto Lipari, Aurora “Rori” Quattrocchi, vincitrice del David di Donatello 2026 come migliore attrice, Giovanni Esposito, Marco Bonini, Elda Alvigini, Silvana Fallisi, Sebastiano Somma, Annandrea Vitrano e Barbara Tabita, madrina del festival. Spazio anche a protagonisti di altri ambiti, come l’ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, il make-up artist Diego Dalla Palma e Michele Cucuzza.
un'edizione speciale
L’edizione di quest’anno, realizzata con la collaborazione di CineCt Studios e delle produzioni cinematografiche di Alfredo Lo Piero, sarà dedicata al mare e alla figura di Enzo Maiorca, a dieci anni dalla sua scomparsa. Il recordman mondiale di immersione in apnea, ambientalista e simbolo della tutela del mare, sarà ricordato dal regista e produttore Gianfranco Bernabei, che con lui realizzò diversi documentari Rai, e dalla figlia Patrizia Maiorca, presidente dell’Area marina protetta del Plemmirio. A completare l’omaggio, una mostra fotografica di Emanuele Vitale, che collaborò alle immersioni del campione.
Cinema, cultura e identità mediterranea
Il mare sarà il filo conduttore anche attraverso il tema della sostenibilità, inteso sia come patrimonio ambientale da proteggere sia come risorsa alimentare da valorizzare. La manifestazione prenderà ufficialmente il via il 6 settembre in piazza Regina Margherita, dopo la conferenza stampa del 4 settembre a Pachino e una serata pre-festival al Teatro Tina Di Lorenzo di Noto. Accanto agli appuntamenti cinematografici, il Cinefest proporrà un concorso dedicato ai cortometraggi nazionali e internazionali, mostre, libri, performance artistiche e musica dal vivo all’alba e al tramonto. Particolarmente suggestiva sarà la partecipazione dell’Accademia di Belle Arti di Catania, con una performance diffusa nel centro storico che rileggerà il rapporto tra arte e mare attraverso abiti sartoriali evocativi. La musica accompagnerà inoltre il festival con le esibizioni di Maria Natalia Ruscica, dell’Orchestra di Sanremo, Giulia Russo, Michele Chiapperini e numerosi altri artisti. Una formula che punta così a trasformare Marzamemi in un crocevia culturale, dove cinema e spettacolo diventano strumenti per raccontare un’identità mediterranea fatta di paesaggio, memoria, tradizioni e nuove forme di creatività.