Marzamemi Cinefest, il Mediterraneo diventa un grande palcoscenico

Un borgo affacciato sul Mediterraneo si prepara per cinque giorni a trasformarsi in un grande palcoscenico tra cinema, arte, musica e cultura. Al centro di questa settima edizione, il mare come patrimonio da raccontare, proteggere e tramandare

È tutto pronto per la settima edizione del Marzamemi Cinefest – Festival internazionale dell’identità del Mediterraneo, in programma dal 6 al 10 settembre. Il cinema resta il cuore della manifestazione, ma il programma si apre alla cultura, alla musica e alle eccellenze del territorio. Tra gli ospiti del mondo dello spettacolo ci saranno Roberto Lipari, Aurora “Rori” Quattrocchi, vincitrice del David di Donatello 2026 come migliore attrice, Giovanni Esposito, Marco Bonini, Elda Alvigini, Silvana Fallisi, Sebastiano Somma, Annandrea Vitrano e Barbara Tabita, madrina del festival. Spazio anche a protagonisti di altri ambiti, come l’ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, il make-up artist Diego Dalla Palma e Michele Cucuzza.

un'edizione speciale

L’edizione di quest’anno, realizzata con la collaborazione di CineCt Studios e delle produzioni cinematografiche di Alfredo Lo Piero, sarà dedicata al mare e alla figura di Enzo Maiorca, a dieci anni dalla sua scomparsa. Il recordman mondiale di immersione in apnea, ambientalista e simbolo della tutela del mare, sarà ricordato dal regista e produttore Gianfranco Bernabei, che con lui realizzò diversi documentari Rai, e dalla figlia Patrizia Maiorca, presidente dell’Area marina protetta del Plemmirio. A completare l’omaggio, una mostra fotografica di Emanuele Vitale, che collaborò alle immersioni del campione.