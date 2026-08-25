La conduttrice e showgirl, 45 anni, e l’imprenditore, 28 anni, stanno trascorrendo insieme una vacanza in Malesia. Si frequentano da circa un anno Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Elisabetta Gregoraci ha condiviso sui social la prima foto con il suo nuovo fidanzato, Lodovico Patti. La conduttrice e showgirl, 45 anni, e l’imprenditore, 28 anni, stanno trascorrendo insieme una vacanza in Malesia. Lui ha pubblicato la foto in compagnia di lei, che l’ha subito ripostata nelle sue Instagram Stories. Poi, Gregoraci ha riempito il profilo di colori. Dai grattacieli e dalle luci delle Petronas Tower a Kuala Lumpur, ha raggiunto le bancarelle di Jalan Alor e Ipoh, nello Stato di Perak, dove ha visitato il centro storico, gli edifici coloniali e Concubine Lane. È poi passata a George Town, sull’isola di Penang, dal 2008 diventata Patrimonio dell’Unesco e caratterizzata dalla fusione di culture malesi, cinesi, europee e indiane non solo nell’architettura, ma anche nelle proposte dello street food. La showgirl ha anche passeggiato tra i giardini della Blue Mansion, costruita alla fine dell’Ottocento, e dopo una tappa nella Moschea rosa di Putra e nelle Batu Caves, ha camminato sul Langur Way Canopy Walk, una passerella sospesa a 230 metri sulla foresta pluviale. Proprio lì, lei e Patti hanno ceduto allo scatto romantico che si è aggiunto così ai ricordi della vacanza.

CHI È LODOVICO PATTI Nato nel 1998 e originario di Lodi, Lodovico Patti è un imprenditore che lavora nell’azienda di famiglia, specializzata nel settore dell’edilizia e del commercio di legname. Ha circa 20 anni di differenza con Elisabetta Gregoraci. I primi avvistamenti della coppia risalgono all’estate 2025, quando i due erano stati paparazzati per la prima volta in Costa Azzurra. Poche settimane dopo avevano optato per una vacanza a Bali, in Indonesia. Nell’aprile 2026, poi, avevano trascorso qualche giorno a Portofino, mentre lo scorso giugno avevano scelto come meta Ibiza. Approfondimento Hayden Panettiere, fidanzato tentò di salvarla da overdose con farmaco