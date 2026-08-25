Elisabetta Gregoraci, la prima foto social con il nuovo fidanzato. Chi è Lodovico PattiSpettacolo
La conduttrice e showgirl, 45 anni, e l’imprenditore, 28 anni, stanno trascorrendo insieme una vacanza in Malesia. Si frequentano da circa un anno
Elisabetta Gregoraci ha condiviso sui social la prima foto con il suo nuovo fidanzato, Lodovico Patti. La conduttrice e showgirl, 45 anni, e l’imprenditore, 28 anni, stanno trascorrendo insieme una vacanza in Malesia. Lui ha pubblicato la foto in compagnia di lei, che l’ha subito ripostata nelle sue Instagram Stories. Poi, Gregoraci ha riempito il profilo di colori. Dai grattacieli e dalle luci delle Petronas Tower a Kuala Lumpur, ha raggiunto le bancarelle di Jalan Alor e Ipoh, nello Stato di Perak, dove ha visitato il centro storico, gli edifici coloniali e Concubine Lane. È poi passata a George Town, sull’isola di Penang, dal 2008 diventata Patrimonio dell’Unesco e caratterizzata dalla fusione di culture malesi, cinesi, europee e indiane non solo nell’architettura, ma anche nelle proposte dello street food. La showgirl ha anche passeggiato tra i giardini della Blue Mansion, costruita alla fine dell’Ottocento, e dopo una tappa nella Moschea rosa di Putra e nelle Batu Caves, ha camminato sul Langur Way Canopy Walk, una passerella sospesa a 230 metri sulla foresta pluviale. Proprio lì, lei e Patti hanno ceduto allo scatto romantico che si è aggiunto così ai ricordi della vacanza.
CHI È LODOVICO PATTI
Nato nel 1998 e originario di Lodi, Lodovico Patti è un imprenditore che lavora nell’azienda di famiglia, specializzata nel settore dell’edilizia e del commercio di legname. Ha circa 20 anni di differenza con Elisabetta Gregoraci. I primi avvistamenti della coppia risalgono all’estate 2025, quando i due erano stati paparazzati per la prima volta in Costa Azzurra. Poche settimane dopo avevano optato per una vacanza a Bali, in Indonesia. Nell’aprile 2026, poi, avevano trascorso qualche giorno a Portofino, mentre lo scorso giugno avevano scelto come meta Ibiza.
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GLI AMORI PASSATI, DA FLAVIO BRIATORE A GIULIO FRATINI
La vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci è sempre stata al centro della cronaca rosa. Nel 2005 aveva incontrato l’imprenditore Flavio Briatore, e nel 2006 la loro relazione era emersa nel mondo del gossip. La coppia si era sposata nel 2008, nel 2010 ha avuto un figlio, Nathan Falco, e nel 2017 aveva firmato la separazione consensuale. Oggi i due ex coniugi conservano un rapporto di profonda stima e affetto e, per il bene del figlio, continuano a vivere l’uno accanto all’altra nel Principato di Monaco. Negli anni successivi, Gregoraci aveva avuto un’altra importante relazione con l’imprenditore toscano Giulio Fratini, 34 anni, con il quale aveva condiviso un pezzo di strada tra il 2022 e il 2024. All’epoca del loro legame, la conduttrice aveva condiviso sui social uno scatto in compagnia del compagno. Ora, invece, è arrivato Lodovico Patti, che è si è aggiudicato la presenza sul suo profilo Instagram. La storia d’amore tra i due, che dura da circa un anno, sembra proseguire a gonfie vele, come testimoniano proprio le foto della vacanza. Gregoraci ha infatti un sorriso smagliante stampato sul volto, segno che il legame che sta vivendo è in grado di portarle serenità e di arricchire la sua vita. Adesso non resta che scoprire quali saranno le prossime mete dei due innamorati, che sceglieranno nuove imperdibili destinazioni per trascorrere insieme il maggior tempo possibile tra amore e tenerezze.
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