Gregoraci festeggia il compleanno con l'ex marito. FOTO

"Un fiocco, a ricordarmi che ogni anno è un dono. Bianco e nero, come le cose che non hanno bisogno di spiegazioni. Intorno c’erano la mia famiglia, i miei amici e abbracci sinceri. Non tutto è cambiato, non tutto è rimasto uguale. E in mezzo a tutto questo, io. con gli stessi sogni di sempre. Grazie di tutto, sono felice. Eli": queste le parole di Elisabetta Gregoraci che, su Instagram, ha condiviso foto e video del suo 46esimo compleanno.

La festa di compleanno di Elisabetta Gregoraci

Il suo compleanno, Elisabetta Gregoraci lo ha festeggiato in uno dei ristoranti più esclusivi di Montecarlo: il Cipriani, allestito per l'occasione con palloncini e addobbi bianchi e neri. Per l'occasione, la conduttrice tv ha scelto un abito in stile lingerie di Emanno Scervino, dal costo di 4890 euro. A festeggiare insieme a lei c'era il figlio, Nathan Falco. E c'era Flavio Briatore, il suo ex marito, a cui è rimasta legatissima.