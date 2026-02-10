Offerte Sky
Gregoraci festeggia il compleanno con l'ex marito. FOTO

La conduttrice e showgirl, domenica 8 febbraio, ha festeggiato i suoi 46 anni in un ristorante esclusivo di Montecarlo. Il tema del party? Black & white

"Un fiocco, a ricordarmi che ogni anno è un dono. Bianco e nero, come le cose che non hanno bisogno di spiegazioni. Intorno c’erano la mia famiglia, i miei amici e abbracci sinceri. Non tutto è cambiato, non tutto è rimasto uguale. E in mezzo a tutto questo, io. con gli stessi sogni di sempre. Grazie di tutto, sono felice. Eli": queste le parole di Elisabetta Gregoraci che, su Instagram, ha condiviso foto e video del suo 46esimo compleanno.

La festa di compleanno di Elisabetta Gregoraci

Il suo compleanno, Elisabetta Gregoraci lo ha festeggiato in uno dei ristoranti più esclusivi di Montecarlo: il Cipriani, allestito per l'occasione con palloncini e addobbi bianchi e neri. Per l'occasione, la conduttrice tv ha scelto un abito in stile lingerie di Emanno Scervino, dal costo di 4890 euro. A festeggiare insieme a lei c'era il figlio, Nathan Falco. E c'era Flavio Briatore, il suo ex marito, a cui è rimasta legatissima.

La storia d'amore con Flavio Briatore

La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci, showgirl e conduttrice, e Flavio Briatore, imprenditore italiano noto soprattutto per il suo ruolo nella Formula 1, è stata una delle relazioni più discusse del gossip italiano degli ultimi vent’anni. I due si sono conosciuti intorno al 2005, quando Gregoraci era una figura in ascesa nel mondo dello spettacolo e Briatore un uomo d’affari consolidato. Tra i due è nata presto una forte intesa, culminata - il 14 giugno 2008 - in un matrimonio sontuoso nella chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma. Nel 2010 è nato il loro unico figlio, Nathan Falco.

 

Il legame tra Elisabetta e Flavio ha attraversato fasi intense, fino alla separazione consensuale firmata il 23 dicembre 2017. Tuttavia, la fine della loro relazione non ha segnato una cesura netta: Elisabetta e Flavio hanno mantenuto un rapporto civile e collaborativo, condividendo spesso momenti in famiglia e restando in contatto.

 

Nel corso degli anni successivi sono emersi anche rumors di un possibile riavvicinamento sentimentale, sostenuti dal fatto che spesso vengono visti insieme e trascorrono tempo in famiglia, ma nessun ritorno ufficiale di coppia è stato confermato

