I vigili del fuoco di Miami sono intervenuti nell'abitazione del blogger e, con l'intervento dei paramedici, lo hanno portato in una struttura sanitaria per ricevere assistenza. In precedenza erano arrivate alle autorità numerose segnalazioni legate alle pericolose attività che stava trasmettendo online Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Perez Hilton è stato ricoverato d'urgenza a Miami a seguito di uno stato di crisi le cui testimonianze sono arrivate online attraverso una diretta che il blogger stava effettuando su TikTok.

Diversi cittadini e utenti del social hanno allertato le autorità dopo aver visto atti di autolesionismo che il quarantottenne stava praticando nel corso di una diretta streaming.

I vigili del fuoco di Miami e i paramedici sono giunti sul posto per soccorrere Hilton che si è lasciato trasportare in un ospedale locale dove sta ricevendo le cure mediche del caso.

L'account di Perez Hilton risulta attualmente sospeso dalla piattaforma.

L'intervento delle autorità di Miami Le testimonanze delle autorità giunte sul posto riferiscono i dettagli di un intervento effettuato senza complicazioni né resistenza da parte del blogger.

Perez Hilton era da solo nella sua abitazione di Miami quando è stato prelevato dai paramedici che sono intervenuti in maniera congiunta coi vigili del fuoco locali.

TMZ riporta le dichiarazioni dell'ufficio dello sceriffo di Miami. "L'individuo è stato recuperato in modo sicuro e trasportato dai vigili del fuoco in un ospedale locale, dove sta ricevendo cure mediche". E aggiunge: "L'unità di risposta alle crisi dell'ufficio dello sceriffo di Miami e i professionisti della salute mentale autorizzati sono su posto per fornire supporto e risorse alla famiglia dell'individuo".

I manager chiedono il rispetto della privacy I manager di Perez Hilton, Dante Rusciolelli e Rebekah Kochan, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta a TMZ nella quale affermano di essere “A conoscenza dei contenuti riguardanti la circolazione online che coinvolge il nostro cliente".

Nessun dettaglio ulteriore sulla situazione è stato condiviso e per ora i due hanno chiesto il rispetto della privacy del blogger.

Si legge: "La nostra preoccupazione principale è la salute e il benessere di Perez, così come il benessere della sua famiglia. Fino a quando non avremo confermato le informazioni non specularemo o commenteremo ulteriormente. Apprezziamo la preoccupazione di tutti e chiediamo che la sua privacy venga rispettata in questo periodo”.