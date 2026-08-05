Perez Hilton, il blogger statunitense salvato dalla polizia dopo autolesionismo su TikTokSpettacolo
I vigili del fuoco di Miami sono intervenuti nell'abitazione del blogger e, con l'intervento dei paramedici, lo hanno portato in una struttura sanitaria per ricevere assistenza. In precedenza erano arrivate alle autorità numerose segnalazioni legate alle pericolose attività che stava trasmettendo online
Perez Hilton è stato ricoverato d'urgenza a Miami a seguito di uno stato di crisi le cui testimonianze sono arrivate online attraverso una diretta che il blogger stava effettuando su TikTok.
Diversi cittadini e utenti del social hanno allertato le autorità dopo aver visto atti di autolesionismo che il quarantottenne stava praticando nel corso di una diretta streaming.
I vigili del fuoco di Miami e i paramedici sono giunti sul posto per soccorrere Hilton che si è lasciato trasportare in un ospedale locale dove sta ricevendo le cure mediche del caso.
L'account di Perez Hilton risulta attualmente sospeso dalla piattaforma.
L'intervento delle autorità di Miami
Le testimonanze delle autorità giunte sul posto riferiscono i dettagli di un intervento effettuato senza complicazioni né resistenza da parte del blogger.
Perez Hilton era da solo nella sua abitazione di Miami quando è stato prelevato dai paramedici che sono intervenuti in maniera congiunta coi vigili del fuoco locali.
TMZ riporta le dichiarazioni dell'ufficio dello sceriffo di Miami. "L'individuo è stato recuperato in modo sicuro e trasportato dai vigili del fuoco in un ospedale locale, dove sta ricevendo cure mediche". E aggiunge: "L'unità di risposta alle crisi dell'ufficio dello sceriffo di Miami e i professionisti della salute mentale autorizzati sono su posto per fornire supporto e risorse alla famiglia dell'individuo".
I manager chiedono il rispetto della privacy
I manager di Perez Hilton, Dante Rusciolelli e Rebekah Kochan, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta a TMZ nella quale affermano di essere “A conoscenza dei contenuti riguardanti la circolazione online che coinvolge il nostro cliente".
Nessun dettaglio ulteriore sulla situazione è stato condiviso e per ora i due hanno chiesto il rispetto della privacy del blogger.
Si legge: "La nostra preoccupazione principale è la salute e il benessere di Perez, così come il benessere della sua famiglia. Fino a quando non avremo confermato le informazioni non specularemo o commenteremo ulteriormente. Apprezziamo la preoccupazione di tutti e chiediamo che la sua privacy venga rispettata in questo periodo”.
Il ricovero a marzo
La scorsa primavera Perez Hilton è stato ospedalizzato per le complicazioni legate all'assunzione incauta di farmaci e sepsi, per cui ha rischiato la vita.
Lui stesso ha parlato di come si sia salvato per l'intervento divino, da allora ha inziato a leggere la Bibbia trasmettendo via social anche alcune sessioni di lettura del testo sacro.
Perez Hilton, il cui vero nome è Mario Armando Lavandeira Jr, ha raggiunto la fama globale a metà degli anni 2000 per la sua attività online pionieristica su un blog che porta il suo nome.
Prima degli influencere e delle web star, si è fatto un nome per la sua attività di monitoraggio e commento, spesso caustico, sulla vita delle celebrità di Hollywood, principalmente.
Oltre al web, ha lavorato in tv ed ha anche un podcast.
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