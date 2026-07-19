Live Nation ha confermato che tutti i fan presenti all'Ippodromo saranno rimborsati integralmente. L'organizzazione ha spiegato che, dopo aver valutato ogni possibile alternativa, l'evento è annullato e non sarà riprogrammato. "A causa delle condizioni meteorologiche avverse, tra cui temporali e grandine, il concerto di Bad Bunny in programma ieri sera all'Ippodromo Snai La Maura di Milano è stato interrotto e l'area è stata evacuata in sicurezza - fa sapere Live Nation -. A seguito di un'attenta valutazione e dopo aver compiuto ogni sforzo per riprogrammare l'evento, siamo spiacenti di informare i possessori dei biglietti che il concerto è stato annullato e non verrà riprogrammato".



