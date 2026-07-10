Incidente per Csaba Dalla Zorza, in ospedale per una caduta

Csaba dalla Zorza ha raccontato sui social la caduta avvenuta lunedì mentre scendeva le scale. Dopo un improvviso blackout, la conduttrice di Cortesie per gli ospiti ha battuto la fronte contro il pavimento ed è stata trasportata in ambulanza al Policlinico di Milano. Visitata e tenuta sotto controllo, ha rassicurato i follower: non si è rotta nulla e il bernoccolo si sta riassorbendo. Ha quindi ringraziato soccorritori e personale sanitario. Tra i messaggi ricevuti anche quello di Antonella Clerici

Dopo essere stata visitata e tenuta sotto controllo, Csaba dalla Zorza ha rassicurato i suoi follower: non si è rotta nulla e il bernoccolo comparso sulla fronte, che inizialmente aveva destato qualche preoccupazione, si sta già riassorbendo.

Grande spavento per Csaba dalla Zorza. La conduttrice e volto di Cortesie per gli ospiti ha raccontato sui propri profili social di essere caduta mentre scendeva le scale e di avere battuto la fronte contro il pavimento. L’incidente, avvenuto lunedì, ha reso necessario l’intervento dei soccorritori e il trasporto in ambulanza al Policlinico di Milano.

Csaba dalla Zorza racconta la caduta sui social

Nel messaggio condiviso sui social, Csaba dalla Zorza ha ricostruito i momenti precedenti all’incidente. La conduttrice stava scendendo le scale quando, improvvisamente, ha perso conoscenza.

«All’improvviso la luce si è spenta», ha raccontato. Gli ultimi gradini sarebbero stati saltati durante il mancamento, fino all’impatto della fronte contro il pavimento freddo dell’androne.

La conduttrice non ha indicato una causa precisa, limitandosi a formulare alcune ipotesi: «Forse il caldo, forse la pressione, oppure la stanchezza».

Il trasporto in ambulanza al Policlinico di Milano

Dopo la caduta sono intervenuti i soccorritori, che hanno immobilizzato Csaba dalla Zorza sulla barella prima di trasportarla in ospedale. Per la conduttrice si è trattato della prima esperienza a bordo di un’ambulanza.

Quando ha riaperto gli occhi, ha raccontato, ha incontrato lo sguardo di Riccardo, uno dei volontari intervenuti per assisterla. È quindi iniziato il percorso al pronto soccorso del Policlinico di Milano, tra medici, infermieri e studenti che l’hanno visitata, rassicurata e tenuta sotto osservazione.

Nel suo post, Csaba ha voluto sottolineare soprattutto la disponibilità e l’umanità delle persone incontrate durante quelle ore, trasformando il racconto della caduta in un ringraziamento pubblico verso chi si è preso cura di lei.