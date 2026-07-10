Incidente per Csaba Dalla Zorza, in ospedale per una caduta

Csaba dalla Zorza ha raccontato sui social la caduta avvenuta lunedì mentre scendeva le scale. Dopo un improvviso blackout, la conduttrice di Cortesie per gli ospiti ha battuto la fronte contro il pavimento ed è stata trasportata in ambulanza al Policlinico di Milano. Visitata e tenuta sotto controllo, ha rassicurato i follower: non si è rotta nulla e il bernoccolo si sta riassorbendo. Ha quindi ringraziato soccorritori e personale sanitario. Tra i messaggi ricevuti anche quello di Antonella Clerici
Grande spavento per Csaba dalla Zorza. La conduttrice e volto di Cortesie per gli ospiti ha raccontato sui propri profili social di essere caduta mentre scendeva le scale e di avere battuto la fronte contro il pavimento. L’incidente, avvenuto lunedì, ha reso necessario l’intervento dei soccorritori e il trasporto in ambulanza al Policlinico di Milano.
Dopo essere stata visitata e tenuta sotto controllo, Csaba dalla Zorza ha rassicurato i suoi follower: non si è rotta nulla e il bernoccolo comparso sulla fronte, che inizialmente aveva destato qualche preoccupazione, si sta già riassorbendo.
Csaba dalla Zorza racconta la caduta sui social
Nel messaggio condiviso sui social, Csaba dalla Zorza ha ricostruito i momenti precedenti all’incidente. La conduttrice stava scendendo le scale quando, improvvisamente, ha perso conoscenza.
«All’improvviso la luce si è spenta», ha raccontato. Gli ultimi gradini sarebbero stati saltati durante il mancamento, fino all’impatto della fronte contro il pavimento freddo dell’androne.
La conduttrice non ha indicato una causa precisa, limitandosi a formulare alcune ipotesi: «Forse il caldo, forse la pressione, oppure la stanchezza».
Il trasporto in ambulanza al Policlinico di Milano
Dopo la caduta sono intervenuti i soccorritori, che hanno immobilizzato Csaba dalla Zorza sulla barella prima di trasportarla in ospedale. Per la conduttrice si è trattato della prima esperienza a bordo di un’ambulanza.
Quando ha riaperto gli occhi, ha raccontato, ha incontrato lo sguardo di Riccardo, uno dei volontari intervenuti per assisterla. È quindi iniziato il percorso al pronto soccorso del Policlinico di Milano, tra medici, infermieri e studenti che l’hanno visitata, rassicurata e tenuta sotto osservazione.
Nel suo post, Csaba ha voluto sottolineare soprattutto la disponibilità e l’umanità delle persone incontrate durante quelle ore, trasformando il racconto della caduta in un ringraziamento pubblico verso chi si è preso cura di lei.
Il bernoccolo sulla fronte e le condizioni di salute
La caduta avrebbe potuto avere conseguenze più serie, ma Csaba dalla Zorza ha rassicurato i follower spiegando di non essersi rotta nulla.
A richiedere maggiore attenzione è stato il bernoccolo comparso sulla fronte dopo l’impatto con il pavimento. «Ci ha fatto preoccupare un po’», ha ammesso la conduttrice, precisando però che il gonfiore si sta già riassorbendo.
«Ora sto meglio», ha quindi assicurato, facendo tirare un sospiro di sollievo ai numerosi fan che le hanno inviato messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.
Il ringraziamento ai soccorritori e alla Ca’ Granda
Csaba dalla Zorza ha dedicato gran parte del suo messaggio alle persone intervenute nell’androne in cui è caduta e al personale sanitario che l’ha assistita successivamente.
«Grazie per essere le persone stupende che siete», ha scritto rivolgendosi a chi le è stato accanto durante i soccorsi. Un ringraziamento particolare è andato anche alla Ca’ Granda di Milano, descritta come «la Casa di chi ha bisogno di cura».
Parole che restituiscono il senso più profondo del post: non soltanto il racconto di un incidente domestico e della paura provata, ma anche un pubblico riconoscimento verso volontari, medici, infermieri e studenti.
Il messaggio di Antonella Clerici
Tra i molti commenti ricevuti da Csaba dalla Zorza è comparso anche quello di Antonella Clerici. La conduttrice le ha rivolto un invito semplice e affettuoso: «Riposati Csaba».
Un consiglio condiviso dai tanti follower, sollevati dalle notizie rassicuranti sulle sue condizioni.