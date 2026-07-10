Green Day, testo e significato nuovo singolo I’m Never Gonna R.I.P.

Il brano è parte della colonna sonora di Nimrods – A Green Day Comedy, il film ispirato agli esordi della band californiana
I Green Day hanno pubblicato I’m Never Gonna R.I.P, un nuovo inedito registrato per la colonna sonora di Nimrods – A Green Day Comedy. Il film, ispirato agli esordi della band californiana, uscirà nelle sale americane il 14 agosto. la canzone parla di inquietudine interiore, della possibilità di trovare pace, di un incendio che divampa nella soffita del cuore. D'altra parte il titolo è esplicatio: non riposerò mai in pace. L’album, composto da 30 brani, sarà pubblicato il 31 luglio e conterrà ventidue brani dei Green Day amati dai fan e tratti da tutta la loro carriera, oltre a brani esclusivi della colonna sonora, tra cui, appunto, il nuovo brano I’m Never Gonna R.I.P. e quattro registrazioni live inedite tratte dall’esibizione della band al Palladium di Los Angeles, come mostrato nel film. La colonna sonora include anche brani di The Paradox, Ultra Q e Mckenna Grace, oltre a quattro tracce degli Analog Dogs, la band fittizia al centro di Nimrods.
Il film arriverà nelle sale italiane in esclusiva con Nexo Studios dall’11 al 18 agosto. Le prevendite apriranno ufficialmente a partire dal 14 luglio (elenco sale presto su nexostudios.it).
IL TESTO DI I'M NEVER GONNA R.I.P.
Well it's too late for you to save my soul
Call me on the car or on the telephone pole
No, I'm never gonna do a double back
I'm setting fire in the attic of my heart
I'm never gonna R.I.P
I'm never gonna R.I.P
Not going down in history
'Cause I ain't never gonna R.I.P
[?]
You ain't never gonna take me dead or alive
Don't call me a priest, you can save the last rights
They all run from the party that's all Hell
I'm never gonna R.I.P
I'm never gonna R.I.P
Not going down in history
'Cause I ain't never gonna R.I.P
I'm a giant motherfucker with my hair on fire
Dodged a bullet in the line of fire
Shake my stick like a rattlesnake
Dancing with the devil at the pearly gates
I'm never gonna R.I.P
I'm never gonna R.I.P
Not going down in history
'Cause I ain't never gonna R.I.P
I've gotta have my motor with the sound and flame
I'm gonna crash my car while making a break
Don't slam no teeter touch in my clothes
The devil's on my tail but he's chasing the dust, oh!
I'm never gonna R.I.P
I'm never gonna R.I.P
Not going down in history
'Cause I ain't never gonna R.I.P
I'm never gonna R.I.P
I'm never gonna R.I.P
Not going down in history
'Cause I ain't never gonna R.I.P
I'm never gonna R.I.P
I'm never gonna R.I.P
Not going down in history
'Cause I ain't never gonna R.I.P
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