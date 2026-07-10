Green Day, testo e significato nuovo singolo I’m Never Gonna R.I.P.

I Green Day hanno pubblicato I’m Never Gonna R.I.P, un nuovo inedito registrato per la colonna sonora di Nimrods – A Green Day Comedy. Il film, ispirato agli esordi della band californiana, uscirà nelle sale americane il 14 agosto. la canzone parla di inquietudine interiore, della possibilità di trovare pace, di un incendio che divampa nella soffita del cuore. D'altra parte il titolo è esplicatio: non riposerò mai in pace. L’album, composto da 30 brani, sarà pubblicato il 31 luglio e conterrà ventidue brani dei Green Day amati dai fan e tratti da tutta la loro carriera, oltre a brani esclusivi della colonna sonora, tra cui, appunto, il nuovo brano I’m Never Gonna R.I.P. e quattro registrazioni live inedite tratte dall’esibizione della band al Palladium di Los Angeles, come mostrato nel film. La colonna sonora include anche brani di The Paradox, Ultra Q e Mckenna Grace, oltre a quattro tracce degli Analog Dogs, la band fittizia al centro di Nimrods.

Il film arriverà nelle sale italiane in esclusiva con Nexo Studios dall’11 al 18 agosto. Le prevendite apriranno ufficialmente a partire dal 14 luglio (elenco sale presto su nexostudios.it).