Sabato 11 luglio nella splendida cornice del teatro all'aperto di Villa Rocca sarà proiettato lo speciale che racconta il dietro le quinte del celebre balletto andato in scena al Teatro alla Scala. Dopo la proiezione ci sarà un incontro con i protagonisti: l'étoile Nicoletta Manni, il primo ballerino Timofej Andrijashenko, la giornalista Chiara Ribichini che ha realizzato il documentario, e Fabio Ferri che ne ha curato il montaggio Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Sabato 11 luglio, nella splendida cornice del teatro all’aperto di Villa Rocca a Chiavari, andrà in scena una serata di grande valore culturale con la proiezione del documentario di Chiara Ribichini, con la regia di Flavio Maspes, “Il sogno bianco – dietro le quinte de ‘Il Lago dei cigni ‘al Teatro alla Scala” prodotto da Sky Tg24 in collaborazione con il Teatro alla Scala. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Il Convivio del Tigullio - in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Chiavari - che ha voluto portare nel cuore della città un’opera capace di raccontare non soltanto il mondo della danza ma anche i temi universali del talento, della disciplina e della ricerca della bellezza.

I protagonisti de "Il sogno bianco" Ospiti d’eccezione de Il Convivio del Tigullio saranno l’étoile del Teatro alla Scala Nicoletta Manni e il primo ballerino scaligero Timofej Andrijashenko, protagonisti del documentario nei ruoli di Odette/Odine e del principe Siegfried, che al termine della proiezione dialogheranno insieme alla giornalista Clizia Gurrado condividendo la propria esperienza artistica e umana. Saranno inoltre presenti Chiara Ribichini, ideatrice del documentario, e Fabio Ferri, curatore del montaggio, che illustreranno la nascita del progetto e il suo significato. L’appuntamento rappresenta un’occasione rara per avvicinarsi a protagonisti di assoluto rilievo nel panorama artistico italiano e internazionale e per riflettere sul significato più profondo dell’arte come linguaggio capace di emozionare e ispirare. Un evento pensato non soltanto per gli appassionati di balletto ma per tutti coloro che credono nel valore della bellezza, dell’impegno e della crescita personale. Approfondimento IL SOGNO BIANCO Dietro le quinte de "Il lago dei cigni" alla Scala

La CULTURA COME RIFLESSIONE PER LA COMUNItà «Villa Rocca si conferma uno spazio privilegiato per ospitare iniziative culturali capaci di coinvolgere il pubblico e offrire occasioni di approfondimento. La proiezione di questo documentario, arricchita dalla presenza dei protagonisti, rappresenta un appuntamento interessante per gli appassionati di danza e per chi desidera conoscere il lavoro che si svolge dietro le quinte di uno spettacolo. Ringrazio l'associazione Il Convivio del Tigullio per l'impegno nell'organizzazione di eventi che contribuiscono ad animare la vita culturale della nostra città» spiega il primo cittadino di Chiavari, Federico Messuti. “Abbiamo scelto di proporre Il sogno bianco perché crediamo che la cultura debba essere uno spazio di incontro tra linguaggi diversi e occasione di riflessione per tutta la comunità” - afferma l’avvocato Angelo Paone, Presidente dell’Associazione culturale Il Convivio del Tigullio. “Questo documentario - continua Angelo Paone - racconta la danza ma parla soprattutto di passione, determinazione, dedizione e capacità di inseguire i propri sogni. Ospitare Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, Chiara Ribichini e Fabio Ferri significa offrire al nostro territorio un momento di grande prestigio culturale e umano in cui il dialogo con il pubblico diventa parte integrante dell’esperienza”. Approfondimento Tra palco e realtà, come è nato il documentario “Il sogno bianco”

Il convivio del Tigullio L’evento di sabato 11 luglio si inserisce nel percorso culturale de Il Convivio del Tigullio, realtà nata nel 2020 con l’intento di promuovere occasioni di incontro e di approfondimento sui grandi temi dell’attualità. Fin dalla sua fondazione, il Convivio si propone come uno spazio di dialogo libero e pluralista, capace di mettere a confronto idee, esperienze e sensibilità diverse. Nel corso degli anni l’Associazione ha organizzato numerosi incontri pubblici, conferenze e momenti di dibattito con personalità di primo piano del mondo delle istituzioni, del giornalismo, dell’economia e della cultura, contribuendo ad arricchire il panorama culturale del territorio e a favorire una partecipazione consapevole alla vita pubblica. Tra questi il convegno dello scorso marzo “Democrazia in crisi: e se il problema fossimo noi?” che ha visto la partecipazione di Ferruccio de Bortoli e Marco Follini. “Il sogno bianco – dietro le quinte de ‘Il lago dei cigni’ al Teatro alla Scala” di sabato 11 luglio a Villa Rocca è a ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-sogno-bianco-il-lago-dei-cigni-al-teatro-alla-scala-1992811032443o Oppure scrivendo a info@ilconviviodeltigullio.it.