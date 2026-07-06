Dal 6 al 12 luglio torna a Cattolica il MystFest, storico festival del giallo e del mistero diretto da Alessandro Garramone. Il tema 2026 è Tutta la verità (o almeno quella che ci serve): in programma incontri con Edoardo Camurri, Gianluigi Nuzzi, Francesca Fagnani, Teresa Ciabatti, Carlo Lucarelli, Alessandro Robecchi e Mariolina Venezia, la proiezione di Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, il Premio Pinketts a Lella Costa, il Premio Gran Giallo e la nuova summer school MystFest Hub dedicata allo storytelling

MystFest 2026, Cattolica indaga la verità tra noir e true crime Dal 6 al 12 luglio Cattolica torna a trasformarsi nella capitale italiana del giallo, del noir e del true crime con il MystFest 2026, storico festival dedicato al mistero e alle sue molte forme narrative. Il tema scelto dal direttore Alessandro Garramone per questa edizione è Tutta la verità (o almeno quella che ci serve): una formula che suona come una confessione, un dubbio e una trappola insieme. Perché nel tempo delle fake news, dei processi mediatici, delle grandi inchieste e delle narrazioni criminali consumate anche come intrattenimento, la verità non è mai soltanto un dato: è un campo di battaglia. Il programma attraversa giornalismo, letteratura, podcast, cinema e televisione, mettendo in dialogo alcune delle voci più riconoscibili del racconto contemporaneo italiano. Tra gli ospiti figurano Edoardo Camurri, Gianluigi Nuzzi, Francesca Fagnani, Teresa Ciabatti, Antonio Iovane, Marco Maisano, Edoardo Orlandi, Luca Sommi, Carlo Lucarelli, Alessandro Robecchi, Mariolina Venezia, Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli. Confermata anche la partnership con OnePodcast, mentre tra le novità debutta MystFest Hub, la summer school dedicata ai nuovi linguaggi della scrittura e dello storytelling.

Dalla verità di Gomorra al caso Regeni ercoledì 8 luglio, alle ore 18, sulla spiaggia Oasis 70/71, spazio all’incontro Epica criminale e verità, il caso Gomorra, con Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli, tra gli autori e sceneggiatori che hanno contribuito a ridefinire l’immaginario crime italiano, da Gomorra a ZeroZeroZero, da Il Mostro di Firenze a Django. In dialogo con il giornalista Gianmaria Tammaro, racconteranno come si costruiscono le grandi narrazioni criminali e come la scrittura possa trasformare fatti reali in storie capaci di incidere nell’immaginario collettivo. Alle ore 21 il Salone Snaporaz ospiterà la proiezione di Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, alla presenza degli autori Emanuele Cava, Matteo Billi e dell’avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni. Vincitore del Nastro d’Argento della Legalità 2026, il documentario ripercorre il caso Regeni attraverso il lungo cammino verso l’accertamento della verità, restituendo la complessità di una vicenda che continua a interrogare l’opinione pubblica italiana. Giovedì 9 luglio, alle ore 18 all’Altamarea Beach Village 103/110, il festival si confronterà con uno dei fenomeni culturali più discussi degli ultimi anni nell’incontro Perché non sappiamo resistere al true crime?. A interrogarsi su questa attrazione saranno Giacomo Galanti, giornalista de La Repubblica e autore di podcast, Antonio Iovane, scrittore, giornalista e autore OnePodcast, e Flaminia Bolzan, criminologa e psicologa. La sera, alle ore 21 al Salone Snaporaz, sarà proiettato San Damiano, documentario diretto da Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes, vincitore del Premio Speciale per il Cinema del Reale ai Nastri d’Argento Documentari 2026. Il film segue la storia vera di Damiano, trentacinquenne polacco fuggito da un ospedale psichiatrico, arrivato a Roma e deciso a vivere su una torre delle Mura Aureliane, inseguendo il sogno di diventare musicista.