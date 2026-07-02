Wilford Lloyd Baumes, creatore della popolarissima serie televisiva Love Boat, è morto all'età di 86 anni. Baumes si è spento "serenamente" la mattina del 28 giugno, come afferma un necrologio online, ripreso dalla rivista People. Oltre alla commedia romantica ambientata a bordo di una nave da crociera, tra i suoi lavori televisivi figurano la sceneggiatura e la produzione dell'iconica serie Wonder Woman con Lynda Carter e del giallo Who Is the Black Dahlia?.

creatore di una serie di successo mondiale

Baumes trasse Love Boat dal libro di memorie del 1974 di Jeraldine Saunders, ex hostess di navi da crociera: la serie, che vedeva protagonisti Gavin MacLeod, Bernie Kopell e una lunga lista di guest star, riscosse un enorme successo, andando in onda per 10 stagioni dal 1977 al 1987. Baumes, soprannominato "Bud" da amici e familiari, lasciò in seguito il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla creazione di residenze rurali, poi apparse su riviste come Santa Barbara Magazine e Architectural Digest. "Il suo spirito creativo e libero si sposava perfettamente con la sua natura premurosa e generosa - si legge nel necrologio - I cocktail party organizzati da Bud hanno creato ricordi indelebili per gli amici e i familiari che amava profondamente". La famiglia di Baumes ha chiesto che, in suo onore, vengano effettuate donazioni all'Alzheimer's Association.