Moschino, lascia il direttore creativo Adrian Appiolaza

Il brand e lo stilista si separano di comune accordo dopo oltre due anni di collaborazione. La nuova direzione creativa sarà annunciata a breve
Si interrompe di comune accordo la collaborazione tra Moschino e Adrian Appiolaza. Il brand e il direttore creativo si separano dopo oltre due anni. Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe, ha ringraziato il designer argentino "per il significativo contributo apportato in questi anni allo sviluppo di Moschino" e gli ha augurato il meglio per i suoi futuri progetti professionali.
Appiolaza: "Mi è stata data una grande opportunità"
“Mi è stata data una grande opportunità - ha detto Appiolaza - di poter esprimere la mia creatività per un importante brand italiano come Moschino, caratterizzato da un’incredibile eredità creativa. Esprimo la mia gratitudine ad Aeffe per questa chance, in particolare a Massimo Ferretti, e ringrazio tutto il team creativo con il quale ho condiviso questa intensa esperienza”. La nuova direzione creativa sarà annunciata a breve.