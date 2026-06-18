Jeremy Clarkson, le reazioni alla notizia del cancro

La notizia della diagnosi di tumore alla prostata di Jeremy Clarkson, rivelata nell'episodio finale della quinta stagione di Clarkson's Farm, ha scatenato un'ondata di reazioni nel mondo dello spettacolo e non solo. Dal compianto di Kaleb Cooper, in lacrime davanti alle telecamere, alla compostezza della compagna Lisa Hogan, che ha tenuto in piedi la fattoria durante l'assenza del presentatore: ecco come chi gli è più vicino ha vissuto la notizia
C'è voluta una sedia in una fattoria dell'Oxfordshire e una conversazione apparentemente ordinaria sul raccolto perché Jeremy Clarkson pronunciasse le parole che nessuno si aspettava.
Durante un dialogo con il fattore Kaleb Cooper e il collaboratore Charlie Ireland, il presentatore 66enne ha detto semplicemente: "Ho il cancro". Un annuncio diretto, quasi brutale nella sua semplicità, fedele allo stile che lo ha reso famoso. Il tumore alla prostata è risultato aggressivo ma scoperto in fase precoce, e Clarkson ha già affrontato un intervento chirurgico parziale.
Le scene, trasmesse il 16 giugno su Prime Video come episodi conclusivi della quinta stagione di Clarkson's Farm, hanno lasciato il pubblico senza parole.
Kaleb Cooper, le lacrime e il messaggio ai fan
Kaleb Cooper, il giovane fattore 27enne che è diventato uno dei volti più amati della serie, era presente nel momento in cui Clarkson ha comunicato la diagnosi e non è riuscito a trattenere le lacrime.
Nelle ore successive alla messa in onda, ha voluto rassicurare il pubblico con parole semplici ma cariche di affetto: "Sta bene, il morale è alto".
Cooper ha anche colto l'occasione per lanciare un messaggio di prevenzione: ha sottolineato quanto sia fondamentale non rimandare i controlli medici per colpa della frenesia quotidiana, ricordando che cogliere un problema in tempo può fare tutta la differenza.
Lisa Hogan e il ritorno alla fattoria
La compagna di Clarkson, l'attrice irlandese Lisa Hogan, ha vissuto questi mesi con discrezione ma con una presenza concreta e silenziosa. Ha gestito le operazioni agricole durante l'assenza del partner e, quando lui è rientrato in tempo per il raccolto di grano duro, i due hanno lavorato fianco a fianco con Kaleb come una squadra affiatata. Dopo che la notizia è diventata pubblica, Lisa ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram che mostrava Clarkson seduto all'aperto nella fattoria con un telescopio, con la semplice didascalia "Back at the farm...", il primo segnale concreto di ripresa dopo settimane di silenzio.
A chiudere il cerchio, le ultime parole di Clarkson nell'episodio finale: ripreso da un letto d'ospedale, ha detto ai telespettatori che se il trattamento avesse funzionato li avrebbe rivisti per una sesta stagione, e altrimenti no. Una battuta che ha il sapore della verità più difficile.
Dal mondo della politica e dello spettacolo: Sunak, Morgan e gli altri
La notizia ha rapidamente attraversato i confini del mondo televisivo, raccogliendo messaggi da personaggi molto distanti tra loro. L'ex premier britannico Rishi Sunak ha scritto su X di essere molto dispiaciuto per la notizia, augurando a Clarkson una guarigione rapida e completa e ricordando che il tumore alla prostata colpisce troppi uomini e che una diagnosi precoce può fare davvero la differenza. Anche il conduttore Piers Morgan - che con Clarkson ha avuto in passato una rivalità ben documentata - ha messo da parte le vecchie tensioni per mandare un messaggio di incoraggiamento, aggiungendo un appello diretto a tutti gli uomini: sottoporsi al test del PSA potrebbe salvare la vita.