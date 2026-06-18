Jeremy Clarkson, le reazioni alla notizia del cancro

La notizia della diagnosi di tumore alla prostata di Jeremy Clarkson, rivelata nell'episodio finale della quinta stagione di Clarkson's Farm, ha scatenato un'ondata di reazioni nel mondo dello spettacolo e non solo. Dal compianto di Kaleb Cooper, in lacrime davanti alle telecamere, alla compostezza della compagna Lisa Hogan, che ha tenuto in piedi la fattoria durante l'assenza del presentatore: ecco come chi gli è più vicino ha vissuto la notizia

C'è voluta una sedia in una fattoria dell'Oxfordshire e una conversazione apparentemente ordinaria sul raccolto perché Jeremy Clarkson pronunciasse le parole che nessuno si aspettava.

Durante un dialogo con il fattore Kaleb Cooper e il collaboratore Charlie Ireland, il presentatore 66enne ha detto semplicemente: "Ho il cancro". Un annuncio diretto, quasi brutale nella sua semplicità, fedele allo stile che lo ha reso famoso. Il tumore alla prostata è risultato aggressivo ma scoperto in fase precoce, e Clarkson ha già affrontato un intervento chirurgico parziale.

Le scene, trasmesse il 16 giugno su Prime Video come episodi conclusivi della quinta stagione di Clarkson's Farm, hanno lasciato il pubblico senza parole.

Kaleb Cooper, le lacrime e il messaggio ai fan

Kaleb Cooper, il giovane fattore 27enne che è diventato uno dei volti più amati della serie, era presente nel momento in cui Clarkson ha comunicato la diagnosi e non è riuscito a trattenere le lacrime.

Nelle ore successive alla messa in onda, ha voluto rassicurare il pubblico con parole semplici ma cariche di affetto: "Sta bene, il morale è alto".

Cooper ha anche colto l'occasione per lanciare un messaggio di prevenzione: ha sottolineato quanto sia fondamentale non rimandare i controlli medici per colpa della frenesia quotidiana, ricordando che cogliere un problema in tempo può fare tutta la differenza.