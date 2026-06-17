Jeremy Clarkson ha il cancro: l'annuncio in uno show

Il presentatore britannico Jeremy Clarkson, 66 anni, ha annunciato di avere un cancro "aggressivo" alla prostata, ma ha lasciato aperta la porta alla speranza spiegando di averlo individuato nelle sue fasi iniziali.

La rivelazione in diretta: "Ho il cancro"

È stato durante una conversazione con il fattore Kaleb Cooper e il collaboratore Charlie Ireland, mentre discutevano della pianificazione del raccolto, che Jeremy Clarkson ha pronunciato le parole che nessuno si aspettava: "Ho il cancro". Un momento di rara sincerità per un personaggio noto da sempre per l'ironia tagliente e la capacità di tenere tutto a distanza con una battuta. La diagnosi, come ha spiegato lo stesso Clarkson, risale al maggio scorso, emersa in seguito a un controllo di routine.

Il presentatore ha precisato che il tumore è "aggressivo" ma è stato scoperto in tempo, aggiungendo di aspettarsi di stare "bene", pur avvertendo che sarebbe rimasto fuori gioco per un po'. Nonostante la gravità della notizia, il tono scelto da Clarkson è rimasto fedele al suo stile: diretto, quasi brutale nella semplicità, senza spazio per il sentimentalismo. Quando Cooper gli ha chiesto se stesse "andando via", Clarkson ha risposto che dove stesse andando non erano affari di nessuno, prima di rivelare la vera ragione della sua assenza.