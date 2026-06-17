Jeremy Clarkson ha il cancro: l'annuncio in uno show

Il presentatore ha rivelato la diagnosi di cancro alla prostata nel corso degli episodi finali della quinta stagione di Clarkson's Farm, la serie Amazon Prime Video che lo segue nella gestione della sua fattoria nell'Oxfordshire
Il presentatore britannico Jeremy Clarkson, 66 anni, ha annunciato di avere un cancro "aggressivo" alla prostata, ma ha lasciato aperta la porta alla speranza spiegando di averlo individuato nelle sue fasi iniziali.
La rivelazione in diretta: "Ho il cancro"
È stato durante una conversazione con il fattore Kaleb Cooper e il collaboratore Charlie Ireland, mentre discutevano della pianificazione del raccolto, che Jeremy Clarkson ha pronunciato le parole che nessuno si aspettava: "Ho il cancro". Un momento di rara sincerità per un personaggio noto da sempre per l'ironia tagliente e la capacità di tenere tutto a distanza con una battuta. La diagnosi, come ha spiegato lo stesso Clarkson, risale al maggio scorso, emersa in seguito a un controllo di routine.
Il presentatore ha precisato che il tumore è "aggressivo" ma è stato scoperto in tempo, aggiungendo di aspettarsi di stare "bene", pur avvertendo che sarebbe rimasto fuori gioco per un po'. Nonostante la gravità della notizia, il tono scelto da Clarkson è rimasto fedele al suo stile: diretto, quasi brutale nella semplicità, senza spazio per il sentimentalismo. Quando Cooper gli ha chiesto se stesse "andando via", Clarkson ha risposto che dove stesse andando non erano affari di nessuno, prima di rivelare la vera ragione della sua assenza.
Tra speranza e incertezza: il finale di stagione
La quinta stagione si è chiusa con un'immagine potente: Clarkson che parla dal letto di un ospedale, lo stesso scenario con cui la stagione era iniziata. "Abbiamo iniziato la stagione cinque con me in un letto d'ospedale e ora, alla fine della stagione cinque, sono di nuovo in un letto d'ospedale", ha detto, ammettendo di aver affrontato complicazioni durante il trattamento.
Le parole con cui ha congedato il pubblico hanno il peso specifico di un testamento morale: "Quello che volevo dire è che, se tutto va bene, ci vediamo per la sesta stagione. E se non andrà bene, non ci vedremo". Una frase sospesa tra la consapevolezza e la speranza, che ha colpito i fan in tutto il mondo.
La diagnosi arriva a quasi due anni di distanza dall'intervento cardiaco a cui Clarkson era già stato sottoposto, rendendo questo capitolo della sua vita una battaglia su più fronti. Nonostante tutto, la quinta stagione di Clarkson's Farm è già stata rinnovata per una sesta, segno che la macchina produttiva - e la volontà del presentatore - guardano avanti.