Antonio Chiaramonte è stato eletto presidente di ITA.C.A., associazione che rappresenta il cinema indipendente italiano. Al suo fianco i vicepresidenti Maurizio Matteo Merli e Raoul Carbone. Tra gli obiettivi annunciati dal nuovo direttivo: sostegno alle produzioni indipendenti, dialogo con le istituzioni, valorizzazione delle maestranze e sviluppo di nuove opportunità per il comparto audiovisivo

A supportarlo nel nuovo mandato saranno Maurizio Matteo Merli e Raoul Carbone, nominati vicepresidenti. La nuova governance raccoglie il testimone del lavoro svolto dal presidente uscente Salvatore Scarico.

Si apre una nuova fase per ITA.C.A., l'associazione impegnata nella promozione e nella tutela del comparto audiovisivo italiano. Nel corso dell'assemblea elettiva che si è svolta a Roma, i soci hanno eletto Antonio Chiaramonte nuovo presidente dell'organizzazione.

Gli obiettivi del nuovo direttivo

ITA.C.A. nasce con l'obiettivo di rappresentare il cinema indipendente italiano, favorendo il dialogo tra produttori, autori, professionisti, istituzioni e territori, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie realtà produttive.

Tra le priorità indicate dalla nuova presidenza figurano il sostegno alle produzioni indipendenti, il rafforzamento del confronto con le istituzioni, lo sviluppo di nuove opportunità produttive sui territori e la valorizzazione delle imprese audiovisive italiane.

Secondo Chiaramonte, il cinema rappresenta non solo un patrimonio culturale, ma anche un settore capace di generare occupazione, sviluppo economico e promozione dei territori.

Chi è Antonio Chiaramonte

Produttore cinematografico e fondatore di CinemaSet, Antonio Chiaramonte opera da oltre vent'anni nel settore audiovisivo attraverso attività di produzione, formazione e promozione culturale.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con enti pubblici, istituzioni e realtà del mondo scolastico nella realizzazione di progetti educativi e sociali legati al cinema. Ha inoltre fatto parte del Comitato Tecnico Scientifico del MIUR dedicato alla valutazione di sceneggiature e progetti audiovisivi a carattere educativo e sociale.

Negli anni ha promosso iniziative rivolte ai giovani e attività finalizzate alla crescita del settore audiovisivo indipendente, contribuendo allo sviluppo di percorsi formativi e culturali tra Sicilia, Roma e Venezia.

Le sfide per il cinema indipendente

Nel suo intervento dopo l'elezione, Chiaramonte ha sottolineato la necessità di rafforzare il sostegno alle produzioni indipendenti e di favorire una maggiore accessibilità agli strumenti destinati al comparto audiovisivo.

L'obiettivo dichiarato è quello di consolidare il ruolo di ITA.C.A. come punto di riferimento per produttori, autori, tecnici e giovani professionisti, creando una rete sempre più ampia tra imprese, territori e istituzioni per sostenere la crescita del cinema italiano.