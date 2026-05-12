Lo show, scritto, diretto e interpretato dal comico, sarà in scena il 19 luglio al Teatro La Versiliana a Marina di Pietrasanta e poi girerà sui palchi italiani durante l'estate. Un viaggio autobiografico tra teatro, comicità e ricordi di una carriera lunga mezzo secolo

Vincenzo Salemme torna a teatro e si racconta in Lo spettacolo della mia vita, un evento speciale dedicato ai suoi cinquant'anni di carriera. Lo show scritto, diretto e interpretato da lui, rappresenta un viaggio autobiografico tra teatro, comicità e ricordi di una carriera lunga mezzo secolo, costruita tra palcoscenico, cinema e televisione.

Il tour partirà il 19 luglio da Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, e per tutta l’estate girerà l’Italia con una data conclusiva il 17 settembre alla Reggia di Caserta.

la carriera, tra teatro, cinema e televisione

Attore, autore e regista tra i più amati del panorama italiano, Vincenzo Salemme incarna da decenni l’anima della commedia brillante con uno stile inconfondibile, capace di unire l’ironia popolare al gusto per l’assurdo.

Nato artisticamente sotto l’ala di Eduardo De Filippo, Salemme si è formato calcando i palcoscenici più prestigiosi con una gavetta solida e appassionata, per poi affermarsi come protagonista assoluto del teatro italiano, dove i suoi testi sono diventati cult generazionali. Il suo umorismo garbato, intelligente e ricco di ritmo ha conquistato il pubblico ben oltre i confini della Campania. Il grande schermo lo consacra definitivamente negli anni Duemila con film campioni d’incassi come L’amico del cuore, Amore a prima vista, A ruota libera, Cose da pazzi e SMS Sotto mentite spoglie, scritti e diretti da lui stesso.

Ha lavorato con registi del calibro di Nanni Moretti, Carlo Vanzina e Giuseppe Tornatore, mantenendo sempre la sua cifra comica riconoscibile anche nei ruoli più misurati.

Il suo legame con il teatro, però, non si è mai interrotto, grazie a spettacoli che mescolano comicità, umanità e riflessioni profonde sulle relazioni umane e la società.

Tra i riconoscimenti più significativi, spiccano il Premio Flaiano per la drammaturgia, il Premio Charlot alla carriera e una candidatura ai Nastri d’Argento, a testimonianza di un percorso artistico coerente e amatissimo dal pubblico. I suoi spettacoli dal vivo – sempre arricchiti da un’intensa interazione con la platea – sono esperienze autentiche, che mescolano risate e malinconia.