LA STORIA D'AMORE E LA NASCITA DELLA FAMIGLIA

Diletta Leotta e Loris Karius si sono conosciuti in Inghilterra, dove la conduttrice si trovava in viaggio studio per perfezionare la lingua inglese. “La sera che l’ho conosciuto ho detto alle mie amiche: “Ho incontrato l’uomo della mia vita””, aveva dichiarato lei in un’intervista. “Non sapevo chi fosse, lei non sapeva chi fossi. Tra noi c’è stata una connessione automatica. Mi è piaciuta al primo sguardo”, aveva confermato lui. La loro frequentazione era poi iniziata nell’ottobre 2022. In una story Instagram, la conduttrice aveva condiviso la prima immagine in compagnia del portiere, nella quale entrambi pedalavano insieme in mezzo alla campagna tra sorrisi e braccia levate al cielo. Gli innamorati avevano poi trascorso insieme il Natale in Sicilia, con la famiglia di lei, mentre nell’estate 2023 sono diventati genitori della primogenita Aria Rose. Nel 2024, invece, si sono sposati sull’isola di Vulcano con una schiera di ospiti vip. Due anni fa, in un’intervista al quotidiano Corriere della Sera, Leotta aveva raccontato: "Arrivo da una famiglia molto numerosa e molto presente. Ho sempre desiderato avere figli, ma non avevo stabilito quando”. In'intervista rilasciata a Verissimo nel novembre 2023, pochi mesi dopo il primo parto, la conduttrice aveva raccontato che "dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli. Sicuramente, un giorno, lei avrà un fratellino o una sorellina”. Era insomma sempre più convinta del sentimento per l’uomo “che mi ha cambiato la vita. È quello giusto, quello che arriva al momento giusto e che non ti dà neanche la possibilità di pensare troppo, perché l’istinto ti dice che quella è la strada giusta”. In seguito, Leotta aveva rivelato di aver preso la decisione di fare il test della seconda gravidanza, poi risultato positivo, proprio la sera della Vigilia di Natale, nella sua casa di Catania. “Sono andata nel panico, mentre Loris era tranquillissimo e felicissimo”, aveva detto. Proprio a Natale aveva annunciato pubblicamente l’attesa di Leonardo: “Non potevamo desiderare regalo più bello”. Del resto, è sempre stata convinta che “Aria diventerà la sorella grande, i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”. Poche settimane fa, in un’intervista alla rivista Fab!, la conduttrice aveva inoltre spiegato che “la maternità mi ha cambiata come donna, come persona, come professionista e come essere umano. Mi sento diversa in tutto: negli spazi, nei tempi, che adesso sono dedicati a mia figlia”. Sulla gestione del tempo e sulla ricerca di un equilibrio tra la famiglia e il lavoro, ha aggiunto che “lavorare, avere una bimba in casa, uno in grembo. È difficile trovare la forza, ma noi donne siamo dei supereroi. Vivo comunque una situazione fortunata, perché ho tanti aiuti”.