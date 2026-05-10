Dopo essersi confrontato per la prima volta con Wagner, salirà sul podio del Metropolitan di New York. Un mese di debutti per il maestro che, a 33 anni, ha una carriera fuori dal comune. “Quando dirigi il Ring sai che nella tua storia ci sarà un prima e un dopo” racconta. E sui suoi inizi: “Mia nonna mi trasmise l’amore per la musica, da bambino rimasi incantato dal film Fantasia”. E sulla passione per il calcio: “Ci sono tante analogie, siamo degli sportivi anche noi. Sul podio ci vuole tanta resistenza fisica”