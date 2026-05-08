Lo stupore non ha bisogno di catene, ma di ali per far volare la fantasia. Con questa visione poetica ed etica torna a Roma il “Magic Gran Galà Internazionale di Magia”, giunto alla sua dodicesima edizione e pronto a regalare al pubblico un’esperienza unica all’insegna della meraviglia e del rispetto per la natura. Quest’anno la produzione WonderArt Entertainment celebra l’anniversario di San Francesco d’Assisi, rendendo omaggio alla sua più grande “magia”: la capacità di dialogare con gli animali in uno spirito di fratellanza universale. Per rafforzare il valore di questo messaggio, per la prima volta nella storia dello spettacolo non saranno presenti animali vivi sul palcoscenico. Al loro posto, illusionisti e prestigiatori utilizzeranno simbolici animali artigianali, dimostrando come il vero incanto possa nascere esclusivamente dal talento, dalla creatività e dall’immaginazione.

magia, etica e meraviglia a Roma

L’8 e il 9 maggio, all’Auditorium della Conciliazione di Roma, a pochi passi da San Pietro, prenderà vita un autentico “incanto della gentilezza”, capace di trasformare lo show in un viaggio emozionante dentro un mondo straordinario. Sotto la direzione artistica di Alessio Masci e la regia di Francesca Bellucci, il “Magic” riunisce un cast internazionale di grandi nomi della magia contemporanea. Sul palco si alterneranno Andrea Sestieri, Anca e Lucca, Van Denon e Nicole, Igor Trifunov, Jad e Britney Bricherasio, ognuno con il proprio stile tra illusionismo, mentalismo e performance sceniche. A condurre lo spettacolo sarà Mago Lupis, Campione Italiano di Magia 2014, che accompagnerà il pubblico con il suo stile comico e travolgente. Le repliche sono previste per venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20:30 e sabato 9 maggio alle ore 16:30 e 20:30.