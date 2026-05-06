Webboh Awards 2026: 27 milioni di voti, ecco tutti i vincitorI

Oltre 27 milioni di voti online, 50 milioni di contatti complessivi e 500 creator presenti al Fabrique di Milano: i Webboh Awards 2026 confermano il peso della Gen Z nell’intrattenimento digitale italiano. A dominare la serata il Breakfast Club, vincitore in cinque categorie, insieme a Matteo Robert e Arienne MakeUp. Ospiti speciali Lorella Cuccarini, Luk3 e i Me Contro Te.
, la community numero uno delle nuove generazioni in Italia, ha celebrato i creator più amati e gli idoli dei giovanissimi nell’attesissimo evento dei Webboh Awards, giunti quest’anno alla settima edizione.
Numeri straordinari e cifre da record confermano il successo del media brand di Mondadori Digital: l’unico in Italia in grado di coinvolgere la Gen Z [[e Gen Alpha]] attraverso eventi live e online. Lo dimostrano i 27 milioni di voti online - il doppio di quelli ricevuti la scorsa edizione - che in sole 3 settimane hanno decretato i 21 vincitori scelti tra gli oltre 200 candidati in gara.
I post, le stories e i video dei Webboh Awards 2026 hanno totalizzato oltre 50 milioni di contatti complessivi. La sola diretta streaming su YouTube ha registrato oltre 400 mila visualizzazioni e 2 milioni di interazioni, quattro volte lo scorso anno. Mentre la spumeggiante festa che si è tenuta al Fabrique di Milano ha visto la presenza di 500 top creator, a testimonianza del fatto che Webboh è l'unica realtà italiana capace di radunare, tutti insieme live, un numero così alto di talent.
L’EVENTO LIVE
La premiazione, svoltasi ieri sera (5 maggio), è stata condotta da Jody Cecchetto, streamer e conduttore televisivo, insieme alla guest star: Lorella Cuccarini, che ha ricevuto il Premio alla Carriera da parte di Webboh.
Ospite musicale: Luk3, la rivelazione di Amici dello scorso anno nel team di Cuccarini, che ha portato sul palco alcuni brani con la crew di ballo e spoilerato il suo nuovo singolo estivo.
A premiare la categoria "Best Couple Of The Year" è stata la coppia social più iconica di sempre, i Me Contro Te, che hanno inoltre annunciato la collaborazione con Webboh per il The Wedding Show: la celebrazione del loro matrimonio che si terrà il 5 settembre all'Arena Santa Giulia dove verrà creata un'apposita area "teen".
Molto apprezzato il discorso di Jenni Serpi, vincitrice del premio “Voice of The Future”, sull’accettazione di sé e sull’importanza di utilizzare i social per raccontarsi e mettersi in gioco.
TEMA DELLA SERATA: PROM NIGHT
Quest'anno i Webboh Awards si sono trasformati in un vero Prom americano, il ballo di fine anno delle high school americane, tanto sognato e ambito dai liceali con palloncini, l’annuario di fine anno, gli armadietti, le discoball, il punch da bere rigorosamente freddo, l’elezione del re e della reginetta della serata e una superband - i MIST - che ha fatto ballare al pubblico i grandi successi della disco-dance e che ha suonato dal vivo anche la sigla della serie "Beverly Hills 90210", disponibile per la visione su Sky e Now.
Ad animare la festa, le cheerleader di SPORT & PASSION, scuola di Cheerleading e Cheerdance di Rho. La squadra ha portato sul palco del Fabrique un’esibizione coinvolgente che ha unito Pom Dance, Urban Cheer e Cheerleading; e per chi è curioso del destino, sarà presente anche un corner con la cartomante.
Ad accogliere gli ospiti durante la serata: Miss Webboh, l’iconica mascotte di Webboh, “in carne ed ossa”.
In apertura di serata il dj-set con Polly and Pamy, le prime dj afro che hanno portato l’Afrobeats afro electronic Amapiano in Italia.
I PREMI
Gli oltre 200 creator candidati alle premiazioni sono stati selezionati da Webboh in base ai contenuti pubblicati, alla varietà di proposte social e alla crescita dei follower negli ultimi dodici mesi.
Ventuno le categorie di premiazione tra cui tre nuove tipologie: Kids, dedicata a tutti coloro che quotidianamente intrattengono il pubblico più giovane, Sport, che celebra chi porta sui social contenuti legati allo sport e al fitness, e Lifestyle, che premia chi racconta meglio la propria vita.
I VINCITORI DEI WEBBOH AWARDS 2026
- BEST FOOD CREATOR: 2foodfitlovers (vincitori della categoria per il terzo anno consecutivo: Raffaele e Caterina uniscono la passione per la cucina a quella per il fitness. Seguiti da 1 milione di follower su Instagram, stanno per aprire una gelateria proteica con Steven Basalari a Milano - non si conosce ancora la data di apertura)
- BEST SPORT CREATOR: Luca Campolunghi (appassionato di calcio e sport in generale, tifoso della Juventus, presidente di una squadra della Kings League - gli Zebras -. si sposerà il 29 maggio con Alice Muzza, anche lei content creator molto amata dalla community, per due anni consecutivi - 2024 e 2025 - ha vinto proprio con Alice il premio “coppia dell’anno”)
- VOICE FOR THE FUTURE: Jenni Serpi (creator 19enne, vincitrice della categoria per il secondo anno consecutivo: esplosa in questi anni sui social per i suoi balletti in lip sync, dove comunica con la lingua dei segni, ha lanciato da poco il format The Sign Side: in ogni episodio invita ospiti a mettersi in gioco tra sfide, giochi ed esperimenti per avvicinarsi alla LIS - lingua dei segni - in modo autentico e coinvolgente)
- REVELATION OF THE YEAR: Foxa (all’anagrafe Viola Zuccotti, su TikTok ha conquistato oltre un milione e mezzo di follower tra trend, coreografie e il racconto di una vita sempre in movimento: è italiana al 100% ma per molti mesi all’anno vive in Brasile, da dove ci riempie i Per Te con vibes brasiliane)
- NEW WAVE: Loretyx (tra i volti più freschi e promettenti del momento Loretyx, che con più di 500 mila follower rappresenta a pieno la nuova generazione di creator: spontanea, autentica e sempre connessa ai trend. In pochissimo tempo è riuscita a costruire una community affezionata grazie a contenuti leggeri ma super riconoscibili, anche grazie al suo tormentone “Stavo studiando storia quando…”, dove racconta storie di vita vissuta in chiave ironica)
- OUT OF DRAMA: Eleonora Arcidiacono (creator 22enne, si è costruita il suo percorso social tra haul dei suoi acquisti, video dedicati al cibo e storytelling delle storie confidate dai suoi fan. lo scorso anno ha vinto la categoria “revelation of the year”)
- BEST LIFESTYLE CREATOR: Matteo Robert (creator 21enne tra i più seguiti della sua generazione, Matteo racconta la sua quotidianità con uno stile diretto e relatable. Tra viaggi, amicizie e momenti di vita vera, è riuscito a costruire un legame forte con la sua community, che cresce insieme a lui)
- BEST GROW-UP: Samara Tramontana (nata come content creator sui social, oggi è anche una speaker radiofonica su RDS Next - dove conduce Chart of the Charts - e una presentatrice di tanti appuntamenti iconici, come ad esempio il Capodanno di Roma e l'RDS Summer Festival)
- BEST BEAUTY CREATOR: Arienne MakeUp di Power Talent Agency (è il quarto anno consecutivo che vince la categoria beauty: Arianna Stella è il suo vero nome, viene da Torino e ha 29 anni. Star indiscussa del mondo dei trucchi, è anche una make-up artist: ha oltre 3,4 milioni di follower su TikTok e oltre 1,6 milione su Youtube, per un totale di 6 milioni di follower complessivi)
- BEST FASHION CREATOR: Elisa Maino (Tra le creator italiane più iconiche nel mondo fashion, anche lei vincitrice per il quarto anno consecutivo del premio: Elisa continua a essere un punto di riferimento per stile e tendenze. Dai social agli eventi internazionali, il suo percorso racconta un’evoluzione costante: quest’anno ha preso parte anche a “Pechino Express” come concorrente in coppia con Mattia Stanga - “I Creator” - in onda su Sky e NOW)
- BEST KIDS CREATOR: Snack Club (crew composta da 5 giovanissimi componenti: Lollo, SofyPapy, Amadou, Umberto e Camy, hanno tutti tra i 12 e i 14 anni: è progetto pensato per i più piccoli che unisce intrattenimento e creatività. Snack Club è diventato un punto di riferimento)
- DRAMA LEGEND: I Maturi (iconici, irriverenti e sempre sul pezzo: I Maturi sono ormai una vera istituzione del drama social. Tra commenti taglienti e analisi delle dinamiche del web, continuano a raccontare (e spesso anticipare) tutto ciò che fa discutere online)
- BEST CREATOR COMEDY MALE: Alessandro Romano (600 mila follower su Youtube, più di 2 milioni su TikTok: le sue imitazioni e i suoi POV sono diventati iconici e divertire il pubblico più giovane)
- BEST CREATOR COMEDY FEMALE: Cristina Perillo (è il secondo anno consecutivo che vince la categoria: creator comica, sta per compiere 18 anni, è diventata virale con il suo “Tg104”, una parodia dei telegiornali in chiave ironica. Si definisce la “life coach” della sua community, oltre 1 milione di follower su TikTok)
- BEST YOUTUBER: Breakfast Club (crew composta da Viola Silvi, Fabio Ferrucci e Cristiano Borsi - hanno tutti tra i 17 e i 19 anni. Un progetto che ha saputo distinguersi su YouTube con contenuti originali e ben costruiti. Breakfast Club è diventato un format riconoscibile, loro la definiscono una “serie tv 2.0” dove Viola è “la bionda” del trio, Cristiano “il caso disperato” e Fabio “l'atleta”. Hanno scritto due libri da record con Mondadori - ci sarà un terzo? - e hanno fatto un tour in giro per l’Italia con migliaia di ragazzi)
- BEST TIK TOK CREATOR: Viola Silvi (è la “bionda” del Breakfast Club)
- BEST TEEN IDOL MALE: Cristiano Borsi (è il “caso disperato” del Breakfast Club)
- BEST TEEN IDOL FEMALE: Viola Silvi (è il secondo anno consecutivo che vince la categoria, è una componente del Breakfast Club)
- COUPLE OF THE YEAR: Fabio Ferrucci e Martina Cavaiuolo (lui è "l'atleta" del Breakfast Club, lei è entrata nel mondo dei social solo grazie a Fabio: stanno insieme da un anno circa, ma sui social la loro relazione è stata resa nota da pochi mesi)
- BEST FORMAT: Tavolo Parcheggio (gli host Gianmarco Zagato e Nicole Pallado vincono per il secondo anno consecutivo: è un format diventato virale grazie alla sua semplicità e irriverenza. Tavolo Parcheggio è ormai un cult del web, appuntamento fisso della domenica)
- BEST STREAMER: Lollo Lacustre (al secolo Lorenzo Giacomin, è uno degli streamer più seguiti del panorama italiano. Lollo ha costruito una community fidelizzata grazie alle sue live coinvolgenti e al suo stile diretto. Un punto di riferimento nel mondo del gaming e dello streaming).
I BRAND PARTNER E I CORNER ESPERIENZIALI
I partner dell’evento hanno partecipato ai Webboh Awards 2026 creando veri e propri show nello show, portando attività esperienziali live e uno storytelling a 360 gradi sui canali social di Webboh.
- Per il terzo anno consecutivo Astra MakeUp è stata al fianco di Webboh in qualità di Beauty Partner dell’evento. Il brand beauty italiano che da oltre 35 anni parla il linguaggio del self-love è stato presente con “The Vibe Locker”, un’experience immersiva pensata per coinvolgere i partecipanti con una pedana vibrante, richiamo a Vibrakiss, l’iconico gloss presentato questa primavera in cinque colorazioni che, dopo pochi istanti dall’applicazione scatena una micro-vibrazione intelligente, stimolando i sensi in modi nuovi e sorprendenti.
- Sky e NOW con la serie "Beverly Hills 90210": per la prima volta dal 2001, i fan potranno godersi i 293 episodi della serie in una versione restaurata in alta definizione e nel moderno formato 16:9 su Sky e NOW. Durante i Webboh Awards sono stati consegnati a tutti gli invitati il corsage e la boutonnière, proprio come avviene nei Prom. Inoltre, un'attivazione ispirata allo Yearwall, una versione "live" dell'iconico Annuario di fine anno delle scuole americane.
- DeAKids: è presente ai Webboh Awards per la seconda volta consecutiva per un racconto autentico affidato alle interviste in esclusiva dal pink carpet e dal backstage, condotte da Samara Tramontana e Ale Cossari. Tutti i contenuti saranno visibili sui canali social e in onda su DeAKids, canale 601 in esclusiva su Sky, durante tutta la settimana successiva all’evento.
- Sorbillo: la celebre catena di pizzerie è stata presente con un corner con distribuzione di pizza fritta e la presenza del fondatore, Gino Sorbillo.
- Tulip presente con un truck goloso per la distribuzione di hot dog. Tulip è il più antico marchio danese, leader nei prodotti da barbecue e specialista del bacon, prodotto con cura e sapienza da oltre 120 anni, secondo la ricetta tradizionale.
- Billis ha fornito mini hamburger. Billis nasce con l’obiettivo di portare nello street food italiano hamburger e panini artigianali di alta qualità, realizzati con materie prime selezionate e una filiera controllata e tracciabile.
- La Romana dal 1947 ha regalato al pubblico una pausa gelato fuori dall’ordinario: una selezione di gusti iconici - tra grandi classici e proposte vegane - serviti direttamente dalla Gelato Bike, in un format pensato per essere condiviso, raccontato, anche sui social. Nata a Rimini nel 1947, La Romana è oggi un brand internazionale che continua a evolversi restando fedele ai suoi valori: cura, entusiasmo e sogno.
- Wayla, la prima startup italiana di van pooling, è scesa in campo come partner tecnico per garantire che il viaggio verso l'evento sia iconico quanto la serata stessa, attivando un servizio dedicato di pick-up dal centro città per trasportare gli ospiti direttamente al Fabrique. Inoltre Wayla ha trasformato i propri van dei palcoscenici su quattro ruote coinvolgendo gli ospiti in un’attività di karaoke a bordo.
- Coccolotti: nati negli anni ’90, i Coccolotti sono molto più di orsetti giocattolo: si tratta di un love brand che ha saputo attraversare il tempo. I partecipanti ai Webboh Awards riceveranno i Coccolotti Pin-Up, simpatici gadget per il cellulare, che verranno utilizzati anche per una attivazione in stile "missione segreta" durante l'evento.
- Lago Group, brand internazionale di wafer e merendine, sbarca ai Webboh Awards in qualità di Main Partner, coronando il successo della nuova campagna "Lago fa gola" - firmata RBA Design - che trasforma Lago in un love brand pop, inclusivo e dall'attitudine unconventional, capace di parlare il linguaggio della Gen Z e di presidiare con forza i nuovi territori della comunicazione digitale.
- Fila Underwear & Socks, è protagonista di contenuti social in stile “get ready with me” con Angelo Cattivelli, volto di Webboh, mentre si prepara per la serata dei Webboh Awards. Nato nel 2011, il brand Fila si fa portavoce di una nuova idea di benessere contemporaneo, pensata per chi desidera vivere - e vestire - con libertà, autenticità e stile.
I Webboh Awards si sono confermati come momento determinante in termini di visibilità e amplificazione dei brand sulle New Gen.
Webboh è il media di riferimento delle NewGen. Nato nel 2019, dal 2023 è parte di Gruppo Mondadori. Vanta una reach mensile web e social di oltre 5 milioni (fonte: social incremental reach Comscore marzo 2026) e una fanbase - tra TikTok, Instagram, Youtube e Whatsapp - di 6 milioni di follower. È stabilmente nella top ten dei media italiani più influenti sui social, nonché il primo in target Generazione Z per engagement e video views (fonte: Classifica Top Media Italiani di Prima Comunicazione).