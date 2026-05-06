Webboh Awards 2026: 27 milioni di voti, ecco tutti i vincitorI

Oltre 27 milioni di voti online, 50 milioni di contatti complessivi e 500 creator presenti al Fabrique di Milano: i Webboh Awards 2026 confermano il peso della Gen Z nell’intrattenimento digitale italiano. A dominare la serata il Breakfast Club, vincitore in cinque categorie, insieme a Matteo Robert e Arienne MakeUp. Ospiti speciali Lorella Cuccarini, Luk3 e i Me Contro Te.

I post, le stories e i video dei Webboh Awards 2026 hanno totalizzato oltre 50 milioni di contatti complessivi . La sola diretta streaming su YouTube ha registrato oltre 400 mila visualizzazioni e 2 milioni di interazioni, quattro volte lo scorso anno. Mentre la spumeggiante festa che si è tenuta al Fabrique di Milano ha visto la presenza di 500 top creator , a testimonianza del fatto che Webboh è l'unica realtà italiana capace di radunare, tutti insieme live, un numero così alto di talent.

Numeri straordinari e cifre da record confermano il successo del media brand di Mondadori Digital: l’unico in Italia in grado di coinvolgere la Gen Z [[e Gen Alpha]] attraverso eventi live e online. Lo dimostrano i 27 milioni di voti online - il doppio di quelli ricevuti la scorsa edizione - che in sole 3 settimane hanno decretato i 21 vincitori scelti tra gli oltre 200 candidati in gara.

La premiazione, svoltasi ieri sera (5 maggio), è stata condotta da Jody Cecchetto , streamer e conduttore televisivo, insieme alla guest star: Lorella Cuccarini , che ha ricevuto il Premio alla Carriera da parte di Webboh.

TEMA DELLA SERATA: PROM NIGHT



Quest'anno i Webboh Awards si sono trasformati in un vero Prom americano, il ballo di fine anno delle high school americane, tanto sognato e ambito dai liceali con palloncini, l’annuario di fine anno, gli armadietti, le discoball, il punch da bere rigorosamente freddo, l’elezione del re e della reginetta della serata e una superband - i MIST - che ha fatto ballare al pubblico i grandi successi della disco-dance e che ha suonato dal vivo anche la sigla della serie "Beverly Hills 90210", disponibile per la visione su Sky e Now.

Ad animare la festa, le cheerleader di SPORT & PASSION, scuola di Cheerleading e Cheerdance di Rho. La squadra ha portato sul palco del Fabrique un’esibizione coinvolgente che ha unito Pom Dance, Urban Cheer e Cheerleading; e per chi è curioso del destino, sarà presente anche un corner con la cartomante.

Ad accogliere gli ospiti durante la serata: Miss Webboh, l’iconica mascotte di Webboh, “in carne ed ossa”.

In apertura di serata il dj-set con Polly and Pamy, le prime dj afro che hanno portato l’Afrobeats afro electronic Amapiano in Italia.