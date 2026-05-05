Ballando con le Stelle, Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina sposi?

Nessuno li aveva mai visti insieme. Nessun indizio, nessuna foto di coppia, nessuna dichiarazione pubblica. Eppure, in pochi secondi, Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina hanno ribaltato ogni aspettativa pubblicando sui loro profili social un video che ha mandato in tilt i fan di Ballando con le Stelle.

Una proposta inaspettata

Nelle immagini, con lo sfondo inconfondibile dei tetti di Roma, Nikita si inginocchia, tiene tra le mani un anello e guarda Anastasia. Lei, colta di sorpresa, si avvicina di corsa e lo stringe in un abbraccio commosso. Il tutto accompagnato da una didascalia volutamente enigmatica: i due spiegano di aver tentato a lungo di mantenere la riservatezza, ma di non poter più fare a meno di condividere la notizia con i loro follower.

Il video ha generato in poche ore migliaia di commenti, con una spaccatura netta tra chi ha accolto l'annuncio con entusiasmo e chi, invece, ha storto il naso. Il motivo del dubbio è semplice: fino a poche ore fa, nessuno sapeva che i due fossero una coppia. Nikita, classe 1998, originario di Chivasso, aveva smentito nei mesi scorsi una relazione con Andrea Delogu, sua partner nell'ultima edizione del programma, con cui ha conquistato la vittoria. Anastasia, ballerina ucraina classe 1993, è invece considerata fidanzata con il nutrizionista e influencer Alessio Di Gennaro, anche se già da mesi i due non compaiono più insieme sui social.