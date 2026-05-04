Mel Gibson in Puglia per il nuovo film, visita a sorpresa a Lecce

L’attore e regista americano è arrivato nel capoluogo salentino dopo aver girato alcune scene nella riserva naturale di Torre Guaceto per The Resurrection of the Christ, sequel de La Passione di Cristo. Tra le tappe leccesi, piazza Sant’Oronzo e la Basilica di Santa Croce, simbolo del barocco

La Puglia conquista proprio tutti, anche Mel Gibson. L’attore e regista, premio Oscar per Braveheart – Cuore impavido, ha trascorso il ponte del Primo Maggio immerso nelle meraviglie del barocco leccese. L’abbigliamento casual e il cappellino bianco non sono bastati a camuffare una presenza discreta, ma significativa.

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Gibson è arrivato a Lecce dopo aver girato alcune riprese nella riserva naturale di Torre Guaceto per il film che sta dirigendo, The Resurrection of the Christ, sequel de La Passione di Cristo (2004).

Tappa centrale del suo itinerario è stata la Basilica di Santa Croce, simbolo del barocco leccese, dove è stato accolto dal parroco don Mauro Carlino. Qui, secondo quanto trapela, Gibson avrebbe espresso grande stupore per la bellezza della chiesa, soffermandosi in particolare sul rosone. Il tour tra le bellezze architettoniche della città è poi proseguito in piazza Sant’Oronzo, dove ha potuto ammirare i recenti scavi che stanno riportando alla luce un importante capitolo della storia romana del capoluogo salentino.

Lecce è solo una delle tappe di un itinerario più ampio che vede Gibson impegnato tra Puglia e Basilicata per girare, a distanza di oltre vent’anni, il sequel de La Passione di Cristo. Le riprese coinvolgono infatti diverse località, tra cui Gravina, Ginosa, Altamura, Matera e Pisticci.