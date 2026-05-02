Morte Alex Zanardi, da Vasco a Morandi il cordoglio e il ricordo

Alex Zanardi è morto il 1° maggio all’età di 59 anni. La scomparsa dell’ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico è stata annunciata dalla famiglia, che ha chiesto rispetto e riservatezza. Zanardi era lontano dalla scena pubblica dal grave incidente in handbike del 2020, avvenuto durante una staffetta di beneficenza sulle strade del Senese. Alla notizia della sua morte sono seguiti numerosi messaggi di cordoglio, anche dal mondo dello spettacolo.



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