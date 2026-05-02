Morte Alex Zanardi, da Vasco a Morandi il cordoglio e il ricordo

Introduzione
Il mondo dello spettacolo ricorda Alex Zanardi, morto all’età di 59 anni. Cantanti, conduttori e comici hanno affidato ai social messaggi di cordoglio e vicinanza. Da Gianni Morandi a Vasco Rossi, passando per Luciana Littizzetto, Simona Ventura, Paolo Kessisoglu, Max Giusti e Linus, numerosi i tributi per il campione simbolo di determinazione e forza
Quello che devi sapere
La morte di Alex Zanardi
Alex Zanardi è morto il 1° maggio all’età di 59 anni. La scomparsa dell’ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico è stata annunciata dalla famiglia, che ha chiesto rispetto e riservatezza. Zanardi era lontano dalla scena pubblica dal grave incidente in handbike del 2020, avvenuto durante una staffetta di beneficenza sulle strade del Senese. Alla notizia della sua morte sono seguiti numerosi messaggi di cordoglio, anche dal mondo dello spettacolo.
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Vasco Rossi
Dopo la notizia della morte di Alex Zanardi, il cantante ha pubblicato un messaggio di ricordo sui social.in cui definisce Zanardi una “leggenda”.“Con il suo grande coraggio e la forza di chi non si arrende mai.. ha insegnato a tutti noi che ‘niente è impossibile’. Viva Alex Zanardi”, scrive il rocker di Zocca.
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Gianni Morandi
Gianni Morandi ricorda Alex Zanardi con un messaggio pubblicato sui social dopo la notizia della morte dell’ex pilota e campione paralimpico. Il cantante condivide un video di alcuni anni fa che li ritrae insieme in uno studio televisivo.
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Luciana Littizzetto
Dopo la notizia della morte di Alex Zanardi, Luciana Littizzetto ha affidato ai social un messaggio di ricordo. Nel suo post, la scrittrice e comica richiama l’energia e la capacità di resistere alle difficoltà che hanno caratterizzato il percorso di Zanardi.
“Ci sei mancato tanto in questi anni… la tua energia, il tuo pensiero luminoso, la tua resistenza nella tempesta”, scrive Littizzetto. E aggiunge: “Grazie di esserci stato. Per me rimarrai sempre il numero 1”.
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Simona Ventura
Dopo la notizia della morte di Alex Zanardi, Simona Ventura ha pubblicato un messaggio di ricordo sui social. La conduttrice saluta il campione con parole di affetto e commozione.
“Sei stato il più grande guerriero che io abbia mai conosciuto! Che la terra ti sia lieve ora puoi riposare in pace”, scrive Ventura.
Paolo Kessisoglu
Dopo la notizia della morte di Alex Zanardi, Paolo Kessisoglu ha affidato ai social un ricordo personale. Nel messaggio racconta un episodio riferito da un amico durante un giro in bici, quando Zanardi, in handbike, affrontava una discesa ad alta velocità.
“Questa è la mia seconda possibilità, capisci? Io qui non ci dovevo essere perciò me la voglio giocare tutta”, avrebbe risposto Zanardi. Kessisoglu commenta: “Aveva ribaltato il concetto. Questo era Alex”.
Con Luca e Paolo, Zanardi aveva anche preso parte a un episodio della sit com “Camera Cafè”.
Max Giusti
Max Giusti ha pubblicato un messaggio di ricordo sui social. Nel post ringrazia Zanardi per l’esempio personale e per l’impatto avuto nel suo percorso umano.
“Grazie per quello che hai fatto per me. Tuo malgrado sei stato per me l’esempio più bello. Per tutte le volte in cui volevo mollare, o peggio non credevo più a niente, per avermi ribadito che il bicchiere va’ visto sempre mezzo pieno. Ringrazio la vita per averti fatto nascere nella mia epoca”
Linus
Linus ha pubblicato un messaggio di cordoglio sui social. Nel post evidenzia la difficoltà di esprimere a parole il ricordo del campione.
“Ho provato a scrivere un sacco di cose ma alla fine suonavano sempre banali, retoriche e non all’altezza. Che uomo meraviglioso”, scrive Linus.