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Spettacolo

Il palco è diventato l’ultimo manifesto politico della musica

Michele Boroni
Si intravedono bandiere palestinesi tra la folla mentre i Massive Attack si esibiscono dal vivo al Lido Music Festival a Victoria Park il 6 giugno 2025, a Londra, nel Regno Unito. Gran parte dell'opera dei Massive Attack è improntata alla solidarietà con la Palestina e il concerto è stato presentato dall'attore e attivista filopalestinese Khalid Abdalla, in rappresentanza della Palestine Solidarity Campaign, che ha chiesto un embargo totale sulle armi contro Israele e una Palestina libera.

Massive Attack, Bruce Springsteen, Bad Bunny e The Strokes. Dopo quasi vent’anni di disimpegno calcolato, nell’era dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi, il concerto dal vivo torna a essere uno spazio di verità non filtrata e resistenza civile impossibile da “skippare”

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