Il palco è diventato l’ultimo manifesto politico della musica

Si intravedono bandiere palestinesi tra la folla mentre i Massive Attack si esibiscono dal vivo al Lido Music Festival a Victoria Park il 6 giugno 2025, a Londra, nel Regno Unito. Gran parte dell'opera dei Massive Attack è improntata alla solidarietà con la Palestina e il concerto è stato presentato dall'attore e attivista filopalestinese Khalid Abdalla, in rappresentanza della Palestine Solidarity Campaign, che ha chiesto un embargo totale sulle armi contro Israele e una Palestina libera.