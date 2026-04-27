Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala riunitosi in data odierna ha approvato il Bilancio Consuntivo della Fondazione per l’anno 2025, che si è chiuso con un risultato positivo pari a 0,2 milioni di euro.

Il Consiglio ha inoltre autorizzato il Sovrintendente a sottoscrivere il contratto del Maestro Myung-Whun Chung in qualità di Direttore Musicale.

Il Direttore delle Risorse Umane ha aggiornato il Consiglio circa le trattative per il rinnovo del Contratto Scala per il triennio 2027/2030, nonché sulla formazione dei Dirigenti sulla Intelligenza Artificiale secondo quanto disposto dall’AI ACT 202471689 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Infine sono stati discussi un aggiornamento dei prezzi della Serata inaugurale di Stagione e la creazione di una nuova fascia di prezzo Premium che interesserà il 10% dei posti più prestigiosi di tutte le serate di stagione, nella prospettiva di poter mantenere e incrementare le fasce di prezzo più accessibili e sviluppare nuovi progetti di inclusione.