Il Consiglio di Amministrazione del Teatro alla Scala di Milano ha nominato Myung-Whun Chung nuovo Direttore Musicale. Il Maestro succederà a Riccardo Chailly a partire dalla fine del 2026
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala riunitosi in data odierna ha approvato il Bilancio Consuntivo della Fondazione per l’anno 2025, che si è chiuso con un risultato positivo pari a 0,2 milioni di euro.
Il Consiglio ha inoltre autorizzato il Sovrintendente a sottoscrivere il contratto del Maestro Myung-Whun Chung in qualità di Direttore Musicale.
Il Direttore delle Risorse Umane ha aggiornato il Consiglio circa le trattative per il rinnovo del Contratto Scala per il triennio 2027/2030, nonché sulla formazione dei Dirigenti sulla Intelligenza Artificiale secondo quanto disposto dall’AI ACT 202471689 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Infine sono stati discussi un aggiornamento dei prezzi della Serata inaugurale di Stagione e la creazione di una nuova fascia di prezzo Premium che interesserà il 10% dei posti più prestigiosi di tutte le serate di stagione, nella prospettiva di poter mantenere e incrementare le fasce di prezzo più accessibili e sviluppare nuovi progetti di inclusione.
Foto di Monika Rittershaus
Teatro alla Scala, dopo più di 20 anni in scena Pelléas et Mélisande
Grande attesa per il ritorno dell'opera di Claude Debussy. Sul podio il Maestro Maxime Pascal, la regia è di Romeo Castellucci, al suo debutto al Piermarini ma anche alla sua prima nuova produzione d’opera per un teatro italiano. Nel cast Bernard Richter, Sara Blanch, Marie-Nicole Lemieux, John Relyea e il ritorno di Simon Keenlyside. Per l’occasione, il Teatro e la casa editrice il Saggiatore presenteranno due nuovi progetti editoriali