Teatro alla Scala, dopo più di 20 anni in scena Pelléas et Mélisande

Teatro alla Scala, dopo più di 20 anni torna in scena Pelléas et Mélisande. FOTO
Grande attesa per il ritorno dell'opera di Claude Debussy. Sul podio il Maestro Maxime Pascal, la regia è di Romeo Castellucci, al suo debutto al Piermarini ma anche alla sua prima nuova produzione d’opera per un teatro italiano. Nel cast Bernard Richter, Sara Blanch, Marie-Nicole Lemieux, John Relyea e il ritorno di Simon Keenlyside. Per l’occasione, il Teatro e la casa editrice il Saggiatore presenteranno due nuovi progetti editoriali