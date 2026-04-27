Gunter Pichler, violinista austriaco e fondatore dell’Alban Berg Quartett, ha perso la vita in un incidente stradale vicino Vienna

Gunter Pichler, violinista austriaco e fondatore dell’Alban Berg Quartett, ha perso la vita in un incidente vicino Vienna. Aveva 86 anni. L’Accademia Musicale Chigiana di Siena – con cui il maestro ha collaborato per anni – in una nota ha espresso "profonda commozione e vicinanza al dolore della comunità musicale internazionale per la tragica scomparsa".

vita e carriera del violinista

Nato nel 1940 a Kufstein, in Austria, Pichler è stato fondatore e primo violino del leggendario Alban Berg Quartett. Si era formato all'Università di Musica di Vienna e, da giovanissimo, aveva intrapreso una carriera di straordinario rilievo: a 18 anni fu nominato primo violino dei Wiener Symphoniker; poi, a 21, dei Wiener Philharmoniker, su impulso del direttore Herbert von Karajan. In parallelo, aveva sviluppato una lunga e prestigiosa attività didattica a Vienna e a Colonia.

Dal 2005 Pichler aveva stretto un legame intenso e continuativo con l'Accademia Chigiana: fino al 2018 aveva tenuto il corso di quartetto d'archi e musica da camera, contribuendo in modo decisivo alla crescita di giovani ensemble provenienti da tutto il mondo.

Il direttore artistico dell’Accademia, Nicola Sani, il cda e tutta la comunità hanno ricordato in una nota "il suo contributo umano e musicale, la dedizione all'insegnamento e la sua capacità di trasmettere alle nuove generazioni un'idea rigorosa e viva della musica da camera". Con la scomparsa di Gunter Pichler, prosegue la nota, "perdiamo non solo uno dei grandi protagonisti della cultura musicale europea, ma una figura di riferimento umana e artistica di straordinaria statura".

Gunter Pichler era profondamente legato a Siena e alla Chigiana, tanto da tornarci ogni estate. "Alla comunità della Chigiana, ai suoi allievi e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo – ha proseguito Sidani – lascia un’eredità altissima, fatta di rigore, passione e dedizione assoluta alla musica. A me resta il ricordo di un amico caro, la cui presenza continuerà ad accompagnare il nostro cammino".